Ein Puhdy kommt nach Kisdorf

"Ein Puhdy kommt" heißt das Konzert mit Puhdys-Urgestein Peter "Eingehängt" Meyer, am Sonnabend, 9. März, in der Zentrale in Kisdorf. Der Saxophonist und Keyboarder der Ostrockband spielt mit seiner Band um Frank Proft ab 20 Uhr viele bekannte Songs der Puhdys. Nur wenige Karten sind noch an der Abendkasse in der Zentrale, Dorfstraße 7, und unter Telefon 04193/809730 erhältlich.

Feten in der Region

Heikendorf

Mehrzweckhalle: 20 Uhr, „Simply the Best - Partytour“, Dorfstraße

Kiel

Luna Club: 24 Uhr, Chunes Vol. 41, Bergstr. 17a

Rathausbunker: 24 Uhr, Vier.Takte, Waisenhofstr. 6

Schaubude: 24 Uhr, Depri Disko, Legienstr. 40

Buddhistischer Vortrag

Das buddhistische Zentrums Kiels veranstaltet am Sonnabend um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema "Buddhistische Meditation" in der Jungmannstraße 55. Thema ist das "Lehrer-Schüler-Verhältnis". Der Eintritt kostet sieben Euro.

Einschränkungen bei der Bahn

Von Sonnabend, 21 Uhr bis Sonntag, 7.15 Uhr, richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Wrist und Neumünster ein. Dies führt zu veränderten Fahrzeiten zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf/ Flensburg. Außerdem gibt es in diesem Zeitraum keinen Halt in Hamburg Dammtor.

Einige Züge werden zwischen Wrist und Neumünster durch Busse ersetzt. Durch die längeren Fahrzeiten der Busse haben Fahrgäste in Neumünster bzw. Wrist immer erst Anschluss an den nächsten Zug zur Weiterfahrt. Züge verkehren zudem in verschiedenen Abschnitten mit späteren Fahrzeiten. Ausnahme: Für RE 21143 (0.05 Uhr ab Kiel Hbf) fährt ein zusätzlicher Bus von Neumünster bis Wrist. Der Bus fährt 42 Min. früher in Neumünster ab und hat in Wrist Anschluss an den planmäßigen Zug nach Hamburg Hbf.

Zahlreiche Züge verkehren in verschiedenen Abschnitten zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf bzw. Flensburg mit bis zu zwölf Min. späteren Fahrzeiten.

Grund für die Behinderungen sind Arbeiten an Lärmschutzanlagen, Brücken-, Gleis- und Oberleitungsarbeiten, teilte die Bahn mit.

Weinmesse in Kiel

Am Sonnabend öffnet die 11. Wein-Messe Rheinland-Pfalz im Kieler Ostseekai von 13 bis 20 Uhr ihre Pforten für 35 Weingüter und weitere Anbieter. Rund 200 Weine werden präsentiert, darunter der Jahrgang 2018. Der Eintritt kostet zwölf Euro, inklusive freier Verkostung.

