Kiel

Familien-Kunstfest im Neuen Rathaus

Ausprobieren, Mitmachen, Schauen und Lauschen – das ist am Sonntag gefragt. Dann laden die vhs-Kunstschule der Förde-vhs, die Stadtgalerie Kiel, das KulturForum und das Statt-Café zu einem Familien-Kunstfest für die ganze Familie ins Neue Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, ein. Um 11 Uhr beginnt das Fest mit der Eröffnung durch Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel im KulturForum.

Dass Kunst gemeinsam richtig Spaß macht, davon können sich Groß und Klein gleichermaßen bei den Mitmach-Aktionen der vhs-Kunstschule von 11.30 Uhr bis 15 Uhr überzeugen – zum Beispiel beim Origami-Figuren-Falten oder beim Malen mit chinesischer Tusche. Die eigenen Kunstwerke können natürlich mit nach Hause genommen werden.

Kinolino – das Kulturelle KinderKino Kiel – zeigt um 14 Uhr im KulturForum den Kinderfilm „Rico, Oskar und die Tieferschatten“. Im Anschluss gibt es eine Mitmachaktion. Diese Veranstaltung kostet Eintritt (Kinder 3 Euro, Erwachsene 4 Euro). Alle anderen Aktionen sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für frische Waffeln und Getränke ist gesorgt.

Holstein Kiel gegen Magdeburg

Die Störche müssen am Sonntag um 13.30 Uhr in Sachsen-Anhalt ran. Wir berichten natürlich im Liveblog.

THW Kiel im EHF-Cup

Wie werden sich die Zebras gegen Balonmano Granollers schlagen? Das verrät unser Liveticker ab 19.30 Uhr.

Konzert-Lesung in Postfeld

Nach dem Erfolg im Januar wiederholt die Alte Meierei am See in Postfeld am Sonntag, 10. Februar, ab 18 Uhr eine Konzert-Lesung: Hollow Skai stellt " Samuel Hieronymus Hellborn – Memoiren eines Rockstar-Mörders" vor und wird dabei von Marius del Mestre an der Gitarre begleitet. In diesem "Wort- trifft Klang-Kunst-Spezial" lüftet Hollow Skai das Geheimnis des Rockstar-Mörders Samuel Hieronymus Hellborn und unternimmt einen originellen und überaus komischen Parforce-Ritt durch die Geschichte der Rock- und Popmusik vom frühen Delta-Blues bis heute. Dabei lässt er sein immenses musikhistorisches Wissen einfließen und erzählt klug und kenntnisreich aus dem Leben von Bessie Smith oder Buddy Holly, Jimi Hendrix oder John Lennon, Kurt Cobain oder Michael Jackson – und enthüllt schließlich, warum und wie sie wirklich gestorben sind. Marius del Mestre spielt und singt zwischen den Kapiteln Songs unter anderem von Janis Joplin und Blondie, Johnny Thunders und The Who, Leonard Cohen und Lou Reed. Karten können unter Tel. 04342/84477 oder www.alte-meierei-am-see.de reserviert werden.

Weitere Konzerte in Kiel

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche: 18 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Blockflöten-Consort, Alte Musik (u. a. Antony Holborne und Christoph W. Gluck) und Originale Blockflötenliteratur (u. a. Lance Eccles und Sylvia Rosin), Ankerplatz 1

Hof Akkerboom: 11 Uhr, Delta Mood Jazzband, Jazzfrühschoppen, Stockholmstr. 159, Tel. 0431/524260

Osterkirche: 17 Uhr, Klavier- und Liederabend mit Dmitrij Barbaschin und Elisaveta Lisetzkaja, Eduard-Adler-Straße 23, Tel. 0431/333233

Prinz Willy: 20 Uhr, Mirja Klippel und Alex Jønsson, River of Silver, Lutherstraße 9, Tel. 0431/2605353

St. Nikolaikirche: 19 Uhr, 200. Mozart-Konzert mit Vokalsolisten, Kieler Philharmoniker, Alter Markt, Tel. 0431/95098

Angler-Messe in Rendsburg

Seit zwei Jahrzehnten ist sie ein Mekka für Angler vor Beginn der Saison mit Angeboten für Meeresangeln, Süßwasserangeln, Raubfischangeln und Friedfischangeln sowie einem großen Flohmarkt: Die Norddeutsche Anglerbörse in der Rendsburger Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Winterwanderung durchs Stiftungsland Nordoe

Februar – mitten im schleswig-holsteinischen Winter, dominiert von typisch norddeutschem Schmuddelwetter. Was selbst Hartgesottene nervt, lässt die vierbeinigen Landschaftspfleger im Stiftungsland Nordoe bei Breitenburg, Kreis Steinburg, kalt. Davon können sich Interessierte am Sonntag um 10.30 Uhr, bei einer Wanderung über die Wilde Weide überzeugen. Exmoor-Ponies, Schottische Hochlandrinder und Galloways sind in einer der letzten intakten Binnendünen Schleswig-Holsteins als Ökorasenmäher unterwegs.

Antje Zimmermann und Antje Walter von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein sowie Rinderzüchter Dirk Andresen vom Verein Weidelandschaften erklären bei der rund zweistündigen Wanderung, welche Ansprüche die Vierbeiner und wie sie sich an die Witterung angepasst haben.

Treffpunkt: Eingang zum Gelände über den Krebsweg, 25578 Dägeling. Bitte auch die Parkmöglichkeiten im Gewerbegebiet Kaddenbusch nutzen. Wetterfeste Kleidung und Schuhwerk nicht vergessen. Da die Tour über die Weide geht, können Hunde nicht mitgenommen werden. Teilnahme: kostenlos, Spende willkommen. Weitere Infos unter Tel. 0431-21090205.

Von KN-online