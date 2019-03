Kiel

Konzerte am Sonntag in Kiel

Hof Akkerboom: 11 Uhr, Bop Cats, Jazzfrühschoppen, Stockholmstr. 159, Tel. 0431/524260

Paul-Gerhardt-Kirche: 17 Uhr, Klang & Fun-Klassikchor, Kantorei Schönkirchen/ Mönkeberg, Ivensring 9

St. Nikolaikirche: 17 Uhr, Passionskonzert, Orgel und Saxofon im Dialog, Alter Markt, Tel. 0431/95098

Traum GmbH: 20 Uhr, Juse Ju, „Shibuya Crossing“, Deutscher Indie-Rap, Grasweg 19, Tel. 0431/54445-12

Musik auf dem Heuboden in Wielen

In der Reihe "Musik auf dem Heuboden" wird am Sonntag, 10. März, ab 17 Uhr auf Hof Brache in Wielen (Gemeinde Wahlstorf) die vielschichtige Bandbreite der Oboen-Literatur vom Barock bis zur Moderne vorgestellt. Im Rahmen des Meisterkurses von Diethelm Jonas, Professor für Oboe an der Musikhochschule Lübeck, stellen die teilnehmenden Studenten die Ergebnisse ihrer siebentägigen, intensiven musikalischen Arbeit auf Hof Brache vor. Professor Jonas wird von Sergej Tcherepanov (Cembalo, Orgel, Klavier) und der japanischen Pianistin Yoko Yamada unterstützt, die ebenfalls als Dozenten an der Musikhochschule Lübeck tätig sind. Sie erarbeiten mit den Studenten die musikalische Gestaltung und Interpretation und begleiten sie bei ihrem Abschlusskonzert. Nach dem Konzert können sich Zuhörer und Musiker zum Ausklang am Brache-Büfett austauschen. Karten für 20 Euro (10 Euro für Schüler und Studenten) gibt es in der Buchhandlung Schneider in Plön, in der Tourist-Info Preetz und an der Abendkasse. Vorbestellung und weitere Infos unter Tel. 04342/81090.

Burlesque in Lübeck

Am 10. März um 19 Uhr gastiert die "Firebirds Burlesque Show" im Kolosseum Lübeck. In Burlesque steckt das italienische Wörtchen "burla", was in etwa Schabernack heißt. Im 19. Jahrhundert stand die komödiantische Unterhaltung im Vordergrund. Es kamen im Laufe der Zeit die erotisch aufreizenden Komponenten und auch die Travestie dazu. Diese Glanzzeit war vor dem zweiten Weltkrieg. Seit den 90er-Jahren ist es wieder groß im Kommen. Stars wie Dita von Teese oder Kalinka Kalaschnikow oder zeigen davon. Das Unterhaltungstheater, bei dem sich die Künstlerinnen nicht vollständig entkleiden, sondern nur gewisser Kleidungsstücke entledigen.

Die "Firebirds Burlesque Show" ist neben den burlesquen Inhalten auch mit Artistik, Rock`n`Roll und der Stimme von Kiki de Ville (The Voice UK) verstärkt.

Einschränkungen bei der Bahn

Von Sonnabend, 21 Uhr bis Sonntag, 7.15 Uhr, richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Wrist und Neumünster ein. Dies führt zu veränderten Fahrzeiten zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf/ Flensburg. Außerdem gibt es in diesem Zeitraum keinen Halt in Hamburg Dammtor.

Einige Züge werden zwischen Wrist und Neumünster durch Busse ersetzt. Durch die längeren Fahrzeiten der Busse haben Fahrgäste in Neumünster bzw. Wrist immer erst Anschluss an den nächsten Zug zur Weiterfahrt. Züge verkehren zudem in verschiedenen Abschnitten mit späteren Fahrzeiten. Ausnahme: Für RE 21143 (0.05 Uhr ab Kiel Hbf) fährt ein zusätzlicher Bus von Neumünster bis Wrist. Der Bus fährt 42 Min. früher in Neumünster ab und hat in Wrist Anschluss an den planmäßigen Zug nach Hamburg Hbf.

Zahlreiche Züge verkehren in verschiedenen Abschnitten zwischen Hamburg Hbf und Kiel Hbf bzw. Flensburg mit bis zu zwölf Min. späteren Fahrzeiten.

Grund für die Behinderungen sind Arbeiten an Lärmschutzanlagen, Brücken-, Gleis- und Oberleitungsarbeiten, teilte die Bahn mit.

Von KN-online