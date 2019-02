Kinder-Workshop rund um Löffel und Gabel

Wo kommt eigentlich der Löffel her – und wie fand die Gabel den Weg in unseren Alltag? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Kinder-Workshops, zu dem das Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, im Begleitprogramm der aktuellen Ausstellung "Kiel kocht" einlädt. Am Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher zwischen 8 und 12 Jahren kreativ und spielerisch dem Thema Ernährung und Esskultur nähern. Los geht es um 11 Uhr, die Teilnahme kostet zwei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Kieler Telefonnummer 901-3425.

Weitere Kinder-Workshops zur Historie der Tischsitten und zur Bedeutung des Essens finden statt am 17. März, am 21. April und am 19. Mai.

Kirchenmusik in Preetz

Einen musikalischen Blumenstrauß bindet die Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde Preetz mit einem Konzert unter dem Motto "Fiori Musicali" am Sonntag ab 17 Uhr in der Kleinen Kirche der Stadtkirche. Dabei erklingen italienische Sonaten und Concerti des 17. und 18. Jahrhunderts sowie davon inspirierte deutsche Kompositionen. Frescobaldis Sammlung der 1635 für den Schmuck der römischen Messe komponierten „Fiori Musicali“ – der musikalischen Blüten – ist Namensgeber des Programms und gipfelt in Vivaldis früher Programmmusik, die Eisblumen und andere Preziosen des Winters zum Klingen bringt. Das Duo "LaPortaMusicale" mit Gabriele Steinfeld (Barockvioline) und Anke Dennert (Cembalo) spielt Werke von Telemann, Frescobaldi, Corelli, Mufat, Vivaldi und anderen. Der Eintritt ist frei.

Fahrplanänderung bei der Bahn

Der RE 11036 und 11038 (planmäßige Ankunft 0.44 Uhr und 1.44 Uhr in Husum) werden vom 17. Februar bis 24. März jeweils sonntags von 0.15 bis 6 Uhr morgens von Heide bis Husum durch Busse ersetzt. Die Busse erreichen Husum nach Angaben der Bahn 41 Minuten später als die ausfallenden Züge.

Der RE 11007 (Ankunft 7.21 Uhr in Hamburg-Altona) wird von Husum bis Heide durch einen Bus ersetzt. Der Bus fährt 44 Minuten früher in Husum ab, um in Heide den Anschluss an den planmäßigen Zug nach Hamburg-Altona zu ermöglichen.

Konzerte in der Region

Eckernförde: St. Nicolai-Kirche: 17 Uhr, Provinzlärm-Festival 2019, Ensemble Rexlexion K und Gäste, Ensemble Lipparella, Kirchplatz, Tel. 04351/712374

Itzehoe: Theater: 19.30 Uhr, Klaus Hoffmann, Theaterplatz 1, Tel. 04821/670931

Kiel: Bethlehem-Kirche: 17 Uhr, Trio Moments Musicaux, Möhrkestr. 9, Tel. 0431/391038

Kulturforum: 19 Uhr, Vocality - Trio + Trio, Vocal Jazz zu Klavier, Bass und Schlagzeug, Andreas-Gayk-Str. 31, Tel. 0431/901-3400

Schloss: 18 Uhr, „The Phantom of the Opera“, Stummfilm mit Livemusik, Wall 74, Tel. 0431/91416

Statt-Café: 11.30 Uhr, Simon Wahl, „One Man Band“ auf der Gitarre, Andreas-Gayk-Straße 31, Tel. 0431/9828494

Lübeck: Musik- und Kongresshalle: 17 Uhr, Hansi Hinterseer, Stefanie Hertel u.a., Willy-Brandt-Allee 10, Tel. 0451/79040

Molfsee: Thomaskirche Schulensee: 17 Uhr, Tschechische Impressionen: Smetana, Bartók u.a., Kirchenweg

Norderstedt: Music Star: 20 Uhr, Peter Kerlin/ Jens Kommnick, Marktplatz 11

Postfeld: Alte Meierei am See: 11.30 Uhr, Neujahrs-Matinée Die 32te, Musikalisches Varieté der guten Laune, Honigkamp 16, Tel. 04342/84477

Rendsburg: Theaterfoyer: 11 Uhr, „Ein Podium für die Zukunft“, Konzert der Musikschulen aus Schleswig-Holstein, Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1

Von KN-online