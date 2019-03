Kiel

Fischotter aus der Nähe beobachten

Der Wildpark Eekholt widmet eine Sonderveranstaltung am Sonntag der Familie der Marder. Baummarder, Steinmarder, Dachs, Fischotter – sie alle gehören dazu und können im Wildpark beobachtet werden. Der Verein Wasser-Otter-Mensch ( WOM) informiert am Sonntag über die Situation der Fischotter in Schleswig-Holstein und zeigt Beispiele, durch die eine Verbreitung dieser Marderart gefördert werden kann. Für Kinder sind Bastel- und Malaktionen vorbereitet. Die Sonderveranstaltung beginnt um 11 Uhr mit der Fütterung der Baummarder.

Leo in the Lioncage spielen live

Der Kieler Kulturpreis für Kinder und Jugendliche geht in diesem Jahr an die Kieler Nachwuchsband Leo in the Lioncage. Am Sonntag, 17. März, um 11.30 Uhr findet die Verleihung im KulturForum im Neuen Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, statt. Dann übergibt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer den mit 2.000 Euro dotierten Preis und die neun jungen Musikerinnen und Musiker geben live eine Kostprobe ihres tanzbaren Sounds zwischen Funk, Soul, Jazz und Latin. Interessierte sind zu der Preisverleihung herzlich eingeladen.

Den Frühling mit einem Weidenkorb begrüßen

Ein Messer in den Wald mitnehmen und mit einem handgemachten Korb aus Naturmaterial zurückkommen – das konnte noch vor wenigen Jahrzehnten fast jeder. Auf einer Tour am Sonntag um 14 Uhr durch das Stiftungsland Krusau-Tunneltal können Teilnehmer dies auch machen. Hier steht der Frühling schon in den Startlöchern, den die Naturführer Ihnen gerne zeigen. Passend dazu gibt es Birkensaft. Das Arbeitsmaterial zum Korbflechten wird gestellt.

Treffpunkt: Alte Schule Niehuus, Schloßberg 36, 24955 Harrislee. Kosten: 6 Euro; 4 Euro für Kinder.

Kinder lernen etwas über die Geschichte des Bestecks

Zum Kochen und zum Essen braucht man Messer, Gabel und Löffel. Daher befasst sich das Kinderprogramm zur Ausstellung „Kiel kocht“ im Kieler Stadtmuseum auch mit dem Besteck. Löffel und Gabel waren bereits im Februar das Thema, nun steht das Messer im Mittelpunkt eines Kinder-Workshops am Sonntag, 11 bis 12.30 Uhr im Warleberger Hof, Dänische Straße 19. Kinder von acht bis zwölf Jahren erfahren dann allerlei Wissenswertes über die Historie der Tischsitten und die Bedeutung des Essens.

Museumspädagogin Susanne Mohr leitet den Workshop „Tischlein deck dich, oder: Wie fand das Messer seinen Weg in unseren Alltag?“. Die Teilnahme kostet zwei Euro pro Person. Das Museum bittet um Anmeldungen unter der Kieler Telefonnummer 901-3425.

Konfirmanden leiten Gottesdienst

In Osdorf wird der Gottesdienst am Sonntag, 17. März, von Konfirmanden gestaltet. Beginn ist um 10 Uhr in der Vater-Unser-Kirche, Weberberg 5. Laut Pastor Thomas Heik, der in dem Vorstellungsgottesdienst quasi auch nur als Besucher dabei ist, geht es um das Thema "Gewissenskonflikte". Die Jugendlichen sollen am 28. April konfirmiert werden.

Jazz-Frühschoppen mit freiem Eintritt

Jazz satt gibt es am Sonntag, 17. März, in Windeby. Der Grund: Der Schul- und Kulturausschuss der Gemeinde hat die Borby Dixies zu einem Konzert in die Gemeindefreizeitstätte Frohsein eingeladen. Der Jazz-Frühschoppen mit freiem Eintritt startet um 11 Uhr.

Von KN-online