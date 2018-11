Hundeschlittenrennen in Wasbek

In Wasbek veranstaltet der Verein Huskysport ein Schlittenhunderennen. 30 Starter und rund 50 Hunde messen sich in den Disziplinen Laufen, Rad, Roller und Gespann. Das Starterfeld ist international, bunt und jung: Das größte Gespann (5 Hunde) wird von der 14-jährigen Fanny-Mo Dunker gefahren. Der jüngste Starter ist elf Jahre alt. Zuschauer sind herzlich willkommen. Um 9.45 Uhr geht es am Sonnabend los.

Mitternachts-Trödelmarkt in Rendsburg

Zu einem Mitternachts-Trödelmarkt öffnet die Rendsburger Nordmarkhalle um 18 Uhr. Rund 130 Anbieter bauen im Erdgeschoss und im Obergeschoss ihre Stände auf. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkplätze gibt es auf dem angrenzenden Willy-Brandt-Platz.

Kanaltunnel ist gesperrt

Der Rendsburger Kanaltunnel ist in der Nacht zum Sonntag für den Verkehr voll gesperrt. Ab 21 Uhr säubern Hochdruckreiniger, Kehr- und Waschwagen Wände und Entwässerungsrinnen. Eine zweite nächtliche Vollsperrung schließt sich ab Freitag, 23. November, 21 Uhr, an. Die Kanalbehörde empfiehlt, auf die Rader Hochbrücke und die Kanalfähre Rendsburg-Nobiskrug auszuweichen.

Lokalderby sorgt für Dynamit

Es ist das Landesderby schlechthin: Holstein Kiel II empfängt am Sonnabend um 14 Uhr den VfL Lübeck. Vor dem Stadion und in der Stadt Kiel ist die Polizei in Alarmbereitschaft - denn Ultras aus Kassel und des HSVs wollen mitmischen.

Poetry-Slammer in Schleswig-Holstein

Bis zum 17. November sind auf Einladung von Björn Högsdal und Stefan Schwarck wieder einige der besten internationalen und deutschsprachigen Poetry Slammer und Spokenword-Künstler zu Gast beim Internationalen Festival für Bühnenliteratur in Schleswig-Holstein – spokenwords.sh. Das Festival möchte mit seinem Programm einen Querschnitt aus den vielfältigen Darbietungsformen geben, die Bühnenliteratur weltweit zu bieten hat. Künstler aus unterschiedlichen Nationen präsentieren Texte in ihren eigenen Sprachen und zeigen die faszinierende Wirkung des gesprochenen Wortes. Verschiedene Veranstaltungsorte in Schleswig-Holstein. Eintritt ab 8 Euro. Mehr Infos hier.

Neue Ausstellung in der Kunsthalle Kiel

Auf unverwechselbare Weise arbeitet der 1930 geborene Schweizer Maler und Grafiker Franz Gertsch in seinen Werken mit Nahsichtigkeit und Fernwirkung, Abstraktion und Gegenständlichkeit. Die Ausstellung „Bilder sind meinen Biografie“ in der Kunsthalle zu Kiel ist in enger Zusammenarbeit mit ihm entstanden und macht wichtige Stationen und wiederkehrende Themen entlang ausgewählter Werke von 1961 bis in die jüngste Gegenwart erfahrbar. Franz Gertsch ist seit 2005 Ehrenbürger der Christian-Albrechts-Universität. Zur Sammlung der Kunsthalle zu Kiel gehören wichtige Werke des Künstlers. Eröffnung ist am Freitag, 16. November, 19 Uhr. Kieler Kunsthalle. Düsternbrooker Weg 1. Eintritt frei.

Partys in Kiel und Lübeck

Diverse Clubs in Kiel laden am Sonnabend zum Tanzen und Feiern ein



Club Ben Briggs: 21 Uhr, Express Yourself - Queere Semesterparty, Lange Reihe 21-23

Luna Club: 24 Uhr, Can I get a Hit?!, Bergstr. 17a

Max: 23 Uhr, Holsteiner Ü30 Zone Reloaded, Eckernförder Straße/Ecke Eichhofstraße

Rathausbunker: 24 Uhr, Wired, Waisenhofstr. 6

Räucherei: 23 Uhr, Above Ground Beatz 5, Preetzer Straße 35

Schaubude: 24 Uhr, Catchy Record, Legienstr. 40

Traum GmbH Halle 1 + 2: 22 Uhr, 80er Party + Lost Souls, Grasweg 19

Villa: 23 Uhr, Jerome, Legienstr. 40

In Lübeck ist in der Musik- und Kongresshalle ab 21 Uhr die Original Ü30-Party, Willy-Brandt-Allee 10.

Physik am Morgen

Im Max-Planck-Hörsaal der CAU Kiel beginnt um 10.15 Uhr Saturday Morning Physics mit „Definition der physikalischen Einheiten“, Ref. Prof. H. Kersten; und „Plasma zum Anfassen - zwischen Materialforschung und Medizin“, Ref. Dr. J. Golda; „Abgasskandal und Fahrverbote: Wie schädlich ist Rudolfs Dieselmotor?", Ref. Dr. H. Harm. Ort: Leibnizstr. 13, Kiel.

Album Release Tour in Bordesholm

Im Savoy Kino in Bordesholm gastieren ab 20.30 Uhr Kieran Goss & Annie Kinsella mit „Oh, the Starlings“ - ihrer Album Release Tour.

Abenteuer-und Outdoor-Filme an der CAU Kiel

Die European Outdoor Film Tour zeigt am Sonnabend um 20 Uhr die besten Outdoorsport- und Abenteuerfilme an der Uni Kiel. Dieses Jahr dabei: Mountainbike-Action in der Arktis, ein Paragliding Weltrekordversuch über dem Himalaya und das Abenteuer von Tom, der mit nur einem Bein den Kilimandscharo besteigen will. Das Filmprogramm hat eine Gesamtlänge von rund 120 Minuten. Zwischendurch gibt es eine Pause von ca. 30 Minuten. Veranstaltungsort: CAP2 - Frederik-Paulsen-Hörsaal, Karten zum Preis von 17 Euro gibt es im Reiseshop in Kiel und hier im Netz.

Rollerderby-Männer-Turnier in Kiel

Unter dem Titel "November Pain 2018" trägt das Kieler Rollerderby-Team am Wochenende ein Turnier in der Stralsundhalle, Winterbeker Weg 47, aus. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Auf dem Spielfeld werden sich gegenüber stehen: Killer Apes From Outer Space (Norköping/Schweden), Chaos Engine (Manchester/England), Gents in Pink (überregional/England), Polish Men`s Roller Derby (überregional/Polen), Les Menneles Roller Derby Strasbourg (Straßburg/Frankreich) und natürlich DHR - Mens Rollerderby Kiel als Gastgeber. Außerdem im Angebot: Yoga-Workshops mit Sabine Simon von Punkrock Yoga Kiel.

Eislaufen in Kiel

Das Stadtwerke Eisfestival ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet in Kiel. Seit dem 15. November präsentiert der Energieversorger wieder den Winterzauber an der Kaikante des Kreuzfahrtterminals am Ostseekai. Bis zum 13. Januar 2019 bietet das Festival dann auf der überdachten Eisfläche Spaß für Groß und Klein. In diesem Jahr rückt es noch dichter an die Förde: Nur noch sieben Meter trennen die Eisbahn von der Hafenkante. Zudem sorgt die vollständig transparente Zeltwand in Richtung Wasser für bestes Fördepanorama beim Eislaufen und abendlichen Eisstockschießen. Eintritt 4/erm. 3,50 Euro.

Novemberleuchten in Großenaspe

Im Wildpark Eekholt gibt es ab 16.30 Uhr das „Eekholter Novemberleuchten“. Schauen Sie bei dem Abendspaziergang vorbei!

Heikendorfer Rathauskonzert

Das zweite Rathauskonzert im Jahr 2018 ist am Sonnabend, 17. November, mit dem „Minguet-Quartett“. Das Kölner Streichquartett ist ein international gefragtes und erfahrenes Ensemble und begeistert mit seinen leidenschaftlichen Interpretationen. Ein Leckerbissen für jeden Streichquartettfreund. Es wird mit Kompositionen von J. S. Bach, Claude Debussy und Antonin Dvorak zu hören sein. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu 16 Euro am Heikendorfer Hafenkiosk, Strandweg 2, oder zu 15 Euro an der Abendkasse erhältlich. Mitglieder des Fördervereins haben freien Eintritt.

Im November ins Freibad

Die Freibadsaison ist vorbei, daher steht der letzte Termin des Jahres für die Freunde und Unterstützer des Freibads Flintbek auf dem Plan: Unter dem Motto „Mit Tauchern und Tannenbaum in die Adventszeit“ wird das Freibad für die kalte Jahreszeit gerüstet. Gemeinsam mit freiwilligen Helfern macht der Förderverein am Sonnabend, 17. November, ab 10 Uhr, das Bad winterfest. Mit dabei ist die Taucherfamilie Kuballa, die das Blattwerk aus dem großen Becken fischt. Überdies werden Sträucher und Bäume beschnitten und Laub geharkt. Equipment wie festes Schuhwerk, Heckenscheren oder Rechen sind gerne mitzubringen. Für Punsch und Bratwürstchen ist gesorgt.