Kiel

THW Kiel empfängt Drammen HK

Die EHF-Cup-Auftaktpartie bestreitet der THW Kiel gegen den norwegischen Klub Drammen HK. Anwurf ist am Sonntag um 15 Uhr in der Sparkassen-Arena. KN-online berichtet für Sie live vom Spiel.

Konzert in Molfsee

Zu einem besonderen Konzert lädt der Förderkreis für Musik in der Thomaskirche für Sonntag, 18. November, 17 Uhr, in die Thomaskirche. Trost, Tod und Jüngstes Gericht – das ist der thematisch und musikalisch anspruchsvolle Bogen, den Antonin Leopold Dvořák in seinem Requiem op. 89 aufarbeitet. Mitwirkende sind der ThomasChor und Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Kiel sowie Oksana Lubova (Sopran), Tatia Jibladze (Alt), Michael Müller (Tenor) und Matteo Ferretti (Bass). Die Leitung hat Sabine Seifert.

Weitere Konzerte in SH

Eckernförde: Carls Eventlocation: 11 Uhr, Jazz-Frühschoppen: „Jolly Jazz Fools“, Carlshöhe 47

Flensburg: Stadttheater: 11.15 Uhr, Klassik im Herbst: „All that Cello“, SH Sinfonieorchester, Bryan Cheng, David Geringas, Anastasia Kobekina (Violoncelli), Werke von Rossini, Tschaikowsky, Schumann u. Suppé, Rathausstr. 22, Tel. 0461/23388

Gettorf: St. Jürgen-Kirche: 17 Uhr, Junge Camerata Academica, Werke von Bach, Händel und Ravel, Kirchweg 1

Itzehoe: Theater Itzehoe: 15 Uhr, „Wo wohnt die Liebe?“, Werke aus Operetten von Emmerich und Charles Kálmán, Theaterplatz 1, Tel. 04821/670931

Kiel: Kulturforum: 11 Uhr, Ingolf Burkhardt & LandesJugendJazzOrchester, Streetnoise, Andreas-Gayk-Str. 31, Tel. 0431/901-3400

Schloss: 11 Uhr, 3. Philharmonisches Konzert, Werke von Mahler, Wall 74, Tel. 0431/91416

St. Nikolaikirche: 17 Uhr, Orgelkonzert, Werke von Buxtehude, Bach, Brahms, Alter Markt, Tel. 0431/95098

Lübeck: Musikhochschule: 16 Uhr, MHL-Teatime-Concert „Neue Musik“, Große Petersgrube 21, Tel. 0451/1505-0

Werkhof: 20 Uhr, Walter Trout & Band, Kanalstr. 70, Tel. 0451/75718

Rendsburg: Stadttheater: 11 Uhr, „Ein Podium für die Zukunft“, Konzert der Musikschulen aus SH, Hans-Heinrich-Beisenkötter-Platz 1

Hundeschlittenrennen in Wasbek

Seit Sonnabend veranstaltet der Verein Huskysport in Wasbek ein Schlittenhunderennen. 30 Starter und rund 50 Hunde messen sich in den Disziplinen Laufen, Rad, Roller und Gespann. Das Starterfeld ist international, bunt und jung: Das größte Gespann (5 Hunde) wird von der 14-jährigen Fanny-Mo Dunker gefahren. Der jüngste Starter ist elf Jahre alt. Los geht es um 10 Uhr.

Rollerderby-Männer-Turnier in Kiel

Unter dem Titel "November Pain 2018" trägt das Kieler Rollerderby-Team am Wochenende ein Turnier in der Stralsundhalle, Winterbeker Weg 47, aus. Beginn ist um 10 Uhr. Auf dem Spielfeld werden sich gegenüber stehen: Killer Apes From Outer Space (Norköping/Schweden), Chaos Engine (Manchester/England), Gents in Pink (überregional/England), Polish Men`s Roller Derby (überregional/Polen), Les Menneles Roller Derby Strasbourg (Straßburg/Frankreich) und natürlich DHR - Mens Rollerderby Kiel als Gastgeber. Außerdem im Angebot: Yoga-Workshops mit Sabine Simon von Punkrock Yoga Kiel.

Eislaufen in Kiel

Das Stadtwerke Eisfestival ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet in Kiel. Seit dem 15. November präsentiert der Energieversorger wieder den Winterzauber an der Kaikante des Kreuzfahrtterminals am Ostseekai. Bis zum 13. Januar 2019 bietet das Festival dann auf der überdachten Eisfläche Spaß für alle Generationen. In diesem Jahr rückt es noch dichter an die Förde: Nur noch sieben Meter trennen die Eisbahn von der Hafenkante. Zudem sorgt die vollständig transparente Zeltwand in Richtung Wasser für bestes Fördepanorama beim Eislaufen und abendlichen Eisstockschießen. Eintritt 4/erm. 3,50 Euro.

Von KN-online