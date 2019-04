Kiel

Frühjahrsmarkt in Haithabu

Vom 19. bis 22. April 2019 kommen mehr als 250 Wikinger-Experten und Neuzeitwikinger nach Haithabu, Am Haddebyer Noor 3, Busdorf, und bauen ihre Stände und Werkstätten rund um das Areal bei den Wikinger Häusern auf. Der Frühjahrsmarkt ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Reptilienausstellung ab Karfreitag

Über die Ostertage gibt der Tierpark Gettorf in Zusammenarbeit mit dem Terrarienkreis Kiel e.V. Einblicke die Welt der Reptilien. Die Hobbyhalter zeigen ihre Tiere in den Tropenhallen des Tierpark Gettorf, Süderstraße 33, und geben Informationen zur Haltung und Pflege der Tiere. Schlangen und Echsen werden den Schwerpunkt der Schau darstellen, aber auch Vogelspinnen oder Stabheuschrecken und andere bizarre Insekten werden zu sehen sein.

Pubquiz im Pogue Mahone

Zum Rätselabend lädt am Karfreitag, 19. April, das Pogue Mahone, Bergstraße 15, ein. Ab 22 Uhr wird hier gequizzt.

Tanzen nach Mitternacht

Eigentlich ist Tanzen an Karfreitag verboten - aber ab Mitternacht darf geschwoft werden. Wir haben ein paar Tipps.

Ben Briggs, Lange Reihe 21, Kiel, ab 23 Uhr, I love 90's.

Max Nachttheater, Eichhofstraße 1, Kiel, ab Mitternacht, Bouncin' Beats.

Die Villa, Legienstraße 40, Kiel, ab Mitternacht, Jermaine Vita.

Rathausbunker, Waisenhofstraße 6, Kiel, ab Mitternacht, Oster-Rave.

Tucholsky, Bergstraße 17, Kiel, 23 Uhr Weekend Challenge.

Gottesdienste und Konzerte

Kantatenzyklus von Buxtehude

Die Kantorei an St. Martin in Nortorf bereitet das Konzert „Membra Jesu nostri“ vor. Am Karfreitag soll der Kantatenzyklus für Solisten, barockes Streichensemble und Chor von Dieterich Buxtehude um 15 Uhr in der St. Martin Kirche erklingen. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.

Johannes-Passion am Karfreitag in Selent

Zu einem musikalischen Gottesdienst mit der Johannes-Passion von Heinrich Schütz lädt die Selenter Kantorei für Karfreitag, 19. April, ab 10.30 Uhr in die St.-Servatius-Kirche ein. Das 1666 entstandene Werk für Chor stellt Leiden und Sterben Jesu dar und gilt als Meilenstein in der langen Tradition evangelischer Passionsmusiken, die später in den Werken Johann Sebastian Bachs gipfeln sollten, erläutert Kantor Nikolaus Krause. Eingerahmt von zwei großen Chorstücken berichten Solisten in den Rollen von Evangelist, Jesus, Pilatus und weiteren Personen von Gefangennahme, Verurteilung und Tod Jesu. Als Evangelistin wirkt Gesa Daniel mit. Der Eintritt ist frei.

Ostern in der Friedenskirche

Die Kirchengemeinde Kisdorf lädt wieder zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen rund um das Osterfest ein. Am Karfreitag, 19. April, wird um 10 Uhr dem Kreuzestod Jesu gedacht.

Osterfest bei der Freikirche

Die Freikirche in der Lübecker Straße 114 bietet zwei Sonderveranstaltungen zur Passionswoche an. Am Karfreitag, 19. April, heißt es ab 15 Uhr: „Eine Frage des Blickwinkels“. Geschichtenerzähler Jojo Zwingelberg schlüpft in die Rollen des Judas, Kaiphas, Pilatus und Barrabas und erzählt die Ostergeschichte aus den jeweiligen Blickwinkeln. Der Eintritt ist frei; es wird aber um eine Spende in den Hut des Künstlers gebeten. Der Gottesdienst am Ostersonntag, 21. April, beginnt um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Festtagsbrunch und beinhaltet viel Musik, Geschichten und ein Kinderprogramm.

Ostergottesdienste in der Wassermühle

Glaubende, Suchende, Fragende und alle Interessierte hat die Kirchgemeinde Bad Segeberg zum Gottesdienst mit Abendmahl an Karfreitag, 19. April, ab 10 Uhr in die Wassermühle in Klein Rönnau eingeladen. Pastorin Elke Hoffmann hält die Predigt. Ebenso wie am Ostersonntag, 21. April, ab 10 Uhr ebenfalls in der Wassermühle.