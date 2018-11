Orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

An diesem Sonnabend (24. November) werden in Kiel mehr als 30 Gebäude und Schaufenster orange angestrahlt werden. Die Aktion „Orange your City“ von UN Women will ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Party in Kiel

Wer am Sonnabend in Kiel feiern und tanzen möchte, hat folgende Auswahl:

Club Ben Briggs: 23 Uhr, Wonderwall - Golden Days of Indie Music 1980-2010, Lange Reihe 21-23

Luna Club: 24 Uhr, Chunes Vol. 39, Bergstr. 17a

Rathausbunker: 24 Uhr, Moin Moin Records Showcase, Waisenhofstr. 6

Schaubude: 24 Uhr, Boot’n Rally #5, Legienstr. 40

Villa: 24 Uhr, Bassted as f***, Legienstr. 40

Wie wäre es mal mit einer Führung?

Dieser Ausflug nach Lübeck lohnt sich: Im Museumsquartier St. Annen beginnt um 15 Uhr Führung „Spot on - Lübeck fotografisch“, St. Annen-Str. 15, Tel. 0451/122-4137.

Wissen aneignen in Kiel

Im Max-Planck-Hörsaal der CAU Kiel heißt es ab 10.15 Uhr Saturday Morning Physics, „Wie wiegt man ein schwarzes Loch?“. Referent ist Prof. W. Duschl; Im Anschluss: „Magnet-Resonanz-Tomograpie: Mit Physik faszinierend Einblicke gewinnen“ mit Dr. M. Helle und „Chaos und Fraktale“ mit Prof. W. Bergweiler, Leibnizstr. 13, Kiel.

„Polaris - das Weltraum-U-Boot“ ist um 14.30 Uhr im Mediendom der FH Kiel zu sehen, um 16 Uhr „Im Reich der Planeten“, um 18 und 20 Uhr „Dem Himmel so nah“, um 19 Uhr Beobachtungsabend, Sokratesplatz 6.

Letzte Chance, eine Island-Reise zu gewinnen

Wir suchen Ihre Bilder von der Schneekatastrophe vor 40 Jahren! Mit ein bisschen Glück können Sie mit Ihrer Einsendung eine Island-Reise gewinnen. Und so einfach geht es: Suchen Sie in ihren Fotoalben und Archiven nach Bilder der Schneekatastrophe 1978/79, fotografieren/scannen Sie diese und laden Sie die Bilder hier hoch. Mehr Informationen zur Reise und der Fotoaktion der Kieler Nachrichten erhalten Sie hier.

Holstein Kiel empfängt Sandhausen

Im Holstein-Stadion Kiel treffen am Sonnabend, 24. November 2018, Holstein Kiel und der SV Sandhausen aufeinander. Auf dem Sportbuzzer berichten wir ab 13 Uhr live vom Spiel.

Wichtel-Wahnsinn in Techelsdorf

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg, die Neuauflage ist für Sonnabend, 24. November , und Sonntag, 25. November (jeweils 10 bis 18 Uhr), geplant – die Rede ist vom Wichtel-Wahnsinn in der Fantasterei Techelsdorf. Auch bei der zweiten Auflage der Veranstaltung stehen das Tomte Kinderkino, Adventskranzbinden, Griesbrei kochen über dem Feuer, Bastelaktionen, Wichtelpunsch und Bratapfel, Kartoffelpuffer und Pommes von Camp Cuisine auf dem Plan. „Auch eine Hoferkundungstour wird es geben und eine Aktion für Familien, die gemeinsam ihren Adventskranz binden können“, erzählt Arnulf Zurheide. Nach dem Kinderkino mit dem Fuchs Tomte wird gemeinsam Grießbrei über der offenen Feuerstelle zubereitet.

Weihnachtsbasar in Kleinflintbek

Am Sonnabend, 24. November, ist es wieder soweit. Der inzwischen traditionelle Weihnachtsbasar in Kleinflintbek öffnet seine Pforten auf dem historischen Schlotfeldthof am Burkamp 7 von 11 bis 18 Uhr. In der festlich geschmückten Scheune laden die Stände mit Schönem und Nützlichem zum Stöbern und Verweilen ein. Weitab von Kommerz und Kitsch werden hier nur Werke aus eigener Manufaktur angeboten.

Hexen- und Geisterfest an der Untereider

Zu einem Hexen- und Geisterfest öffnet das Schwimmzentrum an der Untereider in Rendsburg von 12 bis 18 Uhr. Der Umkleidebereich im Untergeschoß ist dann zu einem Grusel-Labyrinth umgestaltet.

Live-Musik in der Kiel

Am Sonnabend, 24. November, gibt es ab 22 Uhr Live Musik im Pogue Mahone in der Bergstraße. Zu hören sind: Los Cochilokos. Der Eintritt ist frei.

Im Audimax ist ab 19 Uhr A-Cappella-Party mit zehn Vokalensembles, Christian-Albrechts-Platz 2.

Um 19 Uhr treten im Kulturforum Ulf Ernst Swing Combination & Swinging Feetwarmers Jazzband, Jazz & Swing auf. Andreas-Gayk-Str. 31.

In der Pumpe gibt ab 20 Uhr Sondaschule ein Konzert. Zu hörebn: Ska-Punk aus dem Ruhrgebiet, Haßstr. 22.

Galerie Nemo in Eckernförde: Lettin zeigt ihre Kunst

Mit der Lettin Katrina Neiburga startet eine sechsteilige Ausstellungsreihe in der Eckernförder Galerie Nemo zum 100-jährigen Bestehen der Unabhängigkeit Lettlands. Zur Eröffnung am Sonnabend, 24. November, von 15 bis 16.30 Uhr ist „Long Pickled Cucumbers“, eine Zweikanal-Videoproduktion zu sehen. Das Grußwort zur Eröffnung spricht die lettische Botschafterin in Deutschland, Inga Skujina. Galerist Norbert Weber und der lettische Kunstprofessor Ojars Petersons führen in das Werk von Katrina Neiburga ein, die zu Gast sein wird.

Kulturabend in Eckernförde mit 14 Lesungen

Der letzte Kulturabend in Eckernförde ist am Sonnabend der Literatur gewidmet. Insgesamt 14 Lesungen locken ab 15 Uhr die Zuschauer in die Innenstadt. Regionale Autoren tragen ihre Werke ebenso vor wie preisgekrönte Lyriker, Märchenerzähler und eine Migrantin mit „Poesie und Melodie“. Der Eintritt zu allen Lesungen ist, wenn nicht anders angegeben, frei. Weitere Infos hier.

Dies und das in der Region