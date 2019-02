Bewegungsfest für Familien

Auch in diesem Jahr veranstalten Kieler Kindertageseinrichtungen für ihre Kinder und deren Familien ein Bewegungsfest. Die Veranstaltung im Rahmen des Projektes „Bewegung in Kieler Kindertageseinrichtungen“ findet statt am Sonnabend um 14 Uhr im Sportforum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Hallenkomplex, Olshausenstraße 72.

Ob Fußball, Trampolinspringen, Tanzen oder Klettern – Spaß am Sport ist auf dem Familien-Bewegungsfest garantiert. Das Mitmach-Angebot in den insgesamt sechs von der Uni kostenlos zur Verfügung gestellten Hallen richtet sich an junge und erwachsene Sportfreunde. Auch für unter Dreijährige gibt es Programm. Die Veranstaltung endet gegen 17 Uhr. Das Angebot wird von städtischen Kindertageseinrichtungen in Kooperation mit Kieler Sportvereinen zusammengestellt.

Tischtennis-Mini-Meisterschaft

Die FT Preetz Dragons, das Tischtennis-Team der Freien Turnerschaft, organisiert am Sonnabend die Mini-Meisterschaften für die schnellste Ballsportart der Welt. Mitmachen dürfen alle sport- und tischtennisbegeisterten Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren. Die Teilnehmer werden ab 15 Uhr den Ortsentscheid in der Sporthalle der Schule am Kührener Berg, Kührener Straße 50 (Eingang auf der Rückseite), ausspielen. Die Halle öffnet um 14.30 Uhr, Anmeldungen sind bis 14.45 Uhr oder per E-Mail an info@preetz-dragons.de sowie unter Tel. 0171/8261972 möglich.

Anglerbörse in Rendsburg

Seit zwei Jahrzehnten ist sie ein Mekka für Angler vor Beginn der Saison mit Angeboten für Meeresangeln, Süßwasserangeln, Raubfischangeln und Friedfischangeln sowie einem großen Flohmarkt: Die Norddeutsche Anglerbörse in Rendsburg. Am Sonnabend findet sie zum 21. Mal in der Nordmarkhalle am Willy-Brandt-Platz statt. Geöffnet ist die Börse auf einer 3000-Quadratmeter-Fläche von 10 bis 17 Uhr.

Beirat für Menschen mit Behinderung tagt am Drachensee

Der Beirat für Menschen mit Behinderung trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Sonnabend, 9. Februar, um 9 Uhr bei der Stiftung Drachensee, Hamburger Chaussee 221. In dieser Sitzung erklärt Ute Heinecke, Sachbereichsleiterin im Büro des Stadtpräsidenten, welche Rechte und Pflichten die Beiratsmitglieder haben. Außerdem berichtet der Beiratsvorsitzende Michael Völker von seinen Tätigkeiten.

Der Beirat für Menschen mit Behinderung tagt grundsätzlich am zweiten Freitag eines Monats im Rathaus. Die Sitzungen sind öffentlich und Gäste sind herzlich willkommen. Informationen über den Beirat stehen unter www.inklusio-kiel.de. Die Geschäftsführung des Beirats bei der städtischen Leitstelle für Menschen mit Behinderung ist unter Telefon 901-3678 oder unter der E-Mail-Adresse maria.rudolph@kiel.de zu erreichen

