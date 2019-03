Kiel

Was wollen die Frauen?

Das Kieler Blaulichttheater gastiert am Sonnabend in Eckernförde mit der Komödie "Was Frauen wirklich wollen". Das aufklärende Stück soll auf amüsante Weise zeigen, wie das so geht zwischen Männern und Frauen – oder eben gerade nicht. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Single Franziska, die auf der Suche nach dem vermeintlich Richtigen ist. Es geht aber auch um die Männer und was sie über Frauen zu wissen glauben. Das Blaulichttheater Kiel ist ein reines Amateurtheater und geht dem darstellenden Spiel mit Lust und Leidenschaft nach. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr im „Carls“ auf der Carlshöhe. Karten im Vorverkauf (zehn Euro) vor Ort, bei der Buchhandlung Liesegang und bei der Ticket-Hotline 04305/9916488.

Gospel in Friedrichstadt

"Joy to my soul" – das ist nur eines der mitreißenden Stücke, die der Gospelchor Friedrichstadt am morgigen Sonnabend, 16. März, um 17 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Eckernförde anstimmt: „Ein stimmgewaltiger, emotionsgeladener Song, der von der Freude erzählt, die die Seele durchdringt und mit Glück erfüllt“, teilt Pastor Michael Jordan mit. Direkt ins Herz zielen die traditionellen und modernen Spirituals, afroamerikanischen Rhythmen und Balladen, die der Gospelchor aus der nordfriesischen Grachtenstadt zu Gehör bringt. Jordan kündigt einen schwungvollen Querschnitt aus einem reichen Repertoire des 1995 gegründeten Chors an. Die Leitung des Konzertes hat der gebürtige Sankt Petersburger Igor Vlassov. Der Eintritt ist frei. Die Kirche bittet um Spenden.

Tanzen in Haby

Tanzbares von den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart spielt die Band Sunset am Sonnabend im Haby Krog. Dorfschwof lautet der programmatische Motto des Abends, den der SPD-Ortsverein auf die Beine stellt. Getanzt werden kann ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Aber für die Künstler geht der Hut rum.

Grünabfallsammlung tourt im Kieler Norden

Nachdem in diesem Jahr schon der Februar mit frühlingshaftem Wetter überraschte, beginnt jetzt wieder die Zeit für den Frühjahrsputz im eigenen Haus- oder Kleingarten. Abgeschnittene Äste und Sträucher können in die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) gegeben werden. Am Sonnabend, 16. März, 8 bis 12 Uhr, machen die Sammelfahrzeuge Station in Schilksee, Graf-Luckner-Straße (zwischen Langenfelde und Seekante); Holtenau, Herwarthstraße/Eekbrook; und Wik, Prinz-Heinrich-Straße/Schleusenstraße.

Kostenlos eingeworfen werden darf dann ein Kubikmeter Grünschnitt aus dem privaten Haus- oder Kleingarten. Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern werden nicht angenommen. Plastiktüten, Blumentöpfe, Steine, Erde und Bauschutt gehören ebenfalls nicht in die Sammlung.

Konzerte in Kiel

Alte Muthesius: 20 Uhr, Gitarrennacht, Lorentzendamm 6-8

Bethlehem-Kirche: 19 Uhr, Susan feel good, Möhrkestr. 9, Tel. 0431/391038

Max Nachttheater: 19.30 Uhr, Betontod, Vamos Tour 2019, Eichhofstr. 1, Tel. 0431/1229950

Räucherei: 20 Uhr, Tears For Beers, Folkrock, Preetzer Straße 35, Tel. 0431/775700

Schloss: 19 Uhr, Projektorchester Schleswig-Holstien, Wall 74, Tel. 0431/91416

St. Nikolaikirche: 18 Uhr, Antonin Dvorak: Messe D-Dur, Chor des EBG, Alter Markt, Tel. 0431/95098

Behinderungen bei der Bahn

Mehrere Züge der Linien RE 72 (Kiel – Flensburg) und RB 72 (Kiel – Flensburg) fallen von Sonnabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 2.45 Uhr, zwischen Kiel Hbf und Suchsdorf aus und werden durch Busse ersetzt. In Suchsdorf haben Fahrgäste vom Schienenersatzverkehr Anschluss an die 34 bis 60 Minuten später abfahrenden Züge nach Flensburg, teilt die Bahn mit. In der Gegenrichtung erreichen die Busse Kiel Hbf 17 bis 24 Minuten später als die ausfallenden Züge.

Mehrere Züge der Linie RB 73 (Kiel – Eckernförde) fallen zwischen Kiel Hbf und Eckernförde aus und werden durch Busse ersetzt. Durch die längeren Fahrzeiten der Busse erreichen Fahrgäste Eckernförde bzw. Kiel Hbf 20 bis 39 Min. später.

Die Bushaltestelle Kiel-Hassee, Stadtrade befindet sich in der Saarbrückenstraße, Ecke Stadtrade (etwa zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof Kiel-Hassee). Die Bushaltestelle Kronshagen, Rathaus befindet sich in der Kieler Straße, Höhe Rathaus (etwa zwei Minuten Fußweg vom Bahnhof Kronshagen).

Grund für die Behinderungen sind Oberleitungs- und Gleisarbeiten.

Auch mehrere Züge der Linien RE 74 ( Husum – Kiel), RB 74 ( Husum – Kiel) und RB 75 ( Rendsburg – Kiel) fallen am Wochenende zwischen Kiel Hbf und Rendsburg aus und werden durch Busse ersetzt. Die Busse fahren von Freitag, 20.45 Uhr, bis Sonnabend, 3.30 Uhr, bis zu 30 Minuten früher in Kiel Hbf ab, um in Rendsburg den Anschluss an die planmäßigen Züge zu ermöglichen. Teilweise verkehren nach Angaben der Bahn zusätzliche Busse mit späteren Fahrzeiten von Kiel Hbf bis Rendsburg. In der Gegenrichtung erreichen die Busse Kiel Hbf 30 – 48 Minuten später.

Die Bushaltestelle Kiel-Hassee, Stadtrade befindet sich in der Saarbrückenstraße, Ecke Stadtrade (etwa zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof Kiel-Hassee).

Auch hier sind der Grund Oberleitungs- und Gleisarbeiten.

Von KN-online