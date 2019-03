Altenholz

Rückblick: Während der Haushaltsberatungen in Altenholz verdoppelte sich innerhalb von nur sechs Wochen das erwartete Defizit auf gut zwei Millionen Euro. Deshalb strich eine Mehrheit aus CDU, AWG und FDP in der letzten Gemeindevertretung mehrere Projekte, drückte das Defizit so auf 1,3 Millionen Euro. Darunter waren die Tartanbahn in Klausdorf, die Sanierung des Sportzentrums – und die Lehrküche an der Gemeinschaftsschule.

Entsetzen an der Gemeinschaftsschule Altenholz über die Streichliste

Das sorgte für Entsetzen an der Schule. Diese hatte bereits früher bewilligte Haushaltsmittel für das Projekt angespart, um die Lehrküche 2019 in einem Rutsch statt stückweise zu sanieren. Auch der Schulelternbeirat der Gemeinschaftsschule kündigte eine Reaktion an. Es folgten: viele Gespräche mit allen Parteien. Und – Ende Februar – eine Einladung des Schulelternbeirats in die etwa 50 Jahre alte Lehrküche.

Überzeugungsarbeit hinter den Kulissen für Kompromiss im Küchenkonflikt

Die Überzeugungsarbeit hinter den Kulissen hat sich offenbar gelohnt, erfuhren zahlreiche Gemeinschaftsschüler, Schulelternbeiratsvertreter, Lehrer und Eltern am Mittwoch im Schulausschuss. Dort informierte sie Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD) über den Kompromiss für die Lehrküche. Zunächst soll in den Osterferien alles Unaufschiebbare aus Mitteln der laufenden Unterhaltung repariert werden.

Verlässlicher Kostenvoranschlag angekündigt

Rechtzeitig für den Haushaltsentwurf 2020, versprach der Bürgermeister, soll ein belastbarer Kostenvoranschlag für eine neue Lehrküche vorliegen. Damit es nicht wieder zu Kostensteigerungen noch während der Beratungen kommt. Denn auch diese hatten zur Sparaktion von CDU, AWG und FDP beigetragen: Die Kommunalpolitiker hatten schon mehrfach „verlässlichere Zahlen“ von der Verwaltung gefordert.

Neues Schulzentrum wird geprüft

Was die Lage nicht einfacher macht: Derzeit lässt Altenholz prüfen, ob es am Ende nicht sinnvoller ist, das etwa 50 Jahre alte Schulzentrum abzureißen und an anderer Stelle neu zu bauen. Statt Geld in einen Altbau zu stecken, der sich womöglich zu einem Pendent der „ Gorch Fock“ entwickelt.

Zwei Varianten für 2020

Im Falle einer Sanierung soll die Schule dann 2020 eine neue Küche mit zeitgemäßen Geräten bekommen. Falls es einen Neubau gibt, bekommt die Gemeinschaftsschule allerdings eine Kompromissküche für die Übergangszeit bis zum Neubau. „Es soll eine vernünftige, funkionierende Küche sein, in der es auch Freude macht, zu kochen“, versprach Carlo Ehrich.

Lob für den Kompromiss im Küchenkonflikt

Jens Lersmacher, stellvertretender Schulelternbeiratsvorsitzender, ist froh, dass sich das Engagement vieler im Hintergrund gelohnt hat: „Wir sind auf einem guten Weg.“ Die Verwaltung habe Transparenz bei der Planung zugesichert. Auch CDU-Fraktionschef Mike Buchau, dessen Fraktion die Sparliste im Dezember initiiert hatte, freute sich über die gemeinsam erarbeitete Übergangslösung.

