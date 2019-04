Kiel

Frühschoppen mit Daniel Günther

Die CDU Tungendorf/ Gartenstadt lädt am Sonntag zum politischen Frühschoppen ein. Unter der Leitung des Ratsherrn Gerhard Lassen steht der Gedankenaustausch zu allen Themen der Welt-, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik im Vordergrund. Als besonderer Gast hat sich Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt. Nach einem Kurzvortrag sind Fragen erlaubt. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr im SVT-Sportheim am Süderdorfkamp 22 statt. Der Eintritt ist frei.

Modersohn ab Sonntag im Museum

Nach Dylan kommt Modersohn. Die zweite Sonderausstellung im Eckernförder Museum ist der Künstlerkolonie Worpswede gewidmet. Am Sonntag, 28. April, wird die Bilderschau eröffnet, die insbesondere das Werk von Otto Modersohn (im Bild „Sturm im Teufelsmoor“) aber auch das seiner Frau und seiner Künstlerkollegen beleuchtet. In Zusammenarbeit mit der Galerie Nöth und dem Modersohn-Museum Fischerhude werden 20 Arbeiten von Otto Modersohn sowie neun Bilder von Hans am Ende, Paula Modersohn-Becker, Hermine Overbeck-Rohte und Heinrich Vogeler gezeigt. Zur Eröffnung sprechen um 11.30 Uhr Bürgermeister Jörg Sibbel, Museumsleiterin Dorothee Bieske und Kunsthistorikerin Regina Gerisch. Die Ausstellung „Heide, Moor und Birken“ wird noch bis zum 14. Juli in Eckernförde zu sehen sein.

Verkaufsoffener Sonntag mit viel Programm

Kinder und Jugendliche können am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr in Bordesholm ihre Vorstellungen von einer Neugestaltung des Lindenplatzes einbringen. Den Rahmen dafür bietet der Kinder- und Jugendtreff mit einer Pflastermalaktion: Während des Aktionstages werden vor den Geschäften Flächen für Pflasterbilder freigehalten. Der Jugendtreff sorgt zudem für weitere Kinder- und Jugendangebote, außerdem wird vor Rossmann wieder ein Kinderkarussell aufgebaut, teilten die Organisatoren vom Handwerks- und Gewerbeverein Bordesholm und Umgebung (HGV) und der Gemeinde mit. Mehr als 60 Betriebe und Händler bieten ihre Waren an, dazu werden von den HGV-Mitgliedsbetrieben 1000 frühlingsgrüne Einkaufstaschen an die Kunden verteilt.

THW Kiel gegen Bergischer HC

Teckel stellen sich im Schlosspark zur Schau

Hundefreunde, insbesondere die des Teckels, kommen am Sonntag 11 bis 15 Uhr, im Schlosspark Probsteierhagen auf ihre Kosten. Dort veranstalten die Mitglieder der Ortsgruppe des Deutschen Teckelklubs ihre jährliche Zuchtschau, die begleitet wird von den Probsteier Jagdhornbläsern. Zur Zuchtschau sind alle Teckel ab sechs Monaten bis ins hohe Alter zugelassen. Der schönste Teckel der Jüngstenklasse ( Teckel von sechs bis neun Monate), der beste Veteran ( Teckel ab acht Jahre), die Haarart-Besten und aus den Besten der Gesamtsieger werden prämiert. Für die Teckel unter sechs Monaten gibt es den Puppy-Wettbewerb. Ein Höhepunkt ist das Junior-Handling – ein Vorführwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. asc

Trödelmarkt auf Messegelände

Ein privater Floh- und Trödelmarkt ist am Sonntag auf dem Norla-Messegelände in Rendsburg-Süd aufgebaut. Die Händler bieten ihre Waren in der Zeit von 9 bis 16 Uhr an.

