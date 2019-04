Kiel

Zaubershow mit Siegfried und Joy

Simsalabim: Mit charmanter Zauberkunst und ungezügeltem Humor sind Siegfried & Joy vom Magic Underground am Sonnabend um 20 Uhr mit ihrem Debüt-Programm zu Gast in der Kieler Pumpe (Haßstraße 22). Das Duo lässt Gegenstände schweben, vollführt mystische Teleportationen und bietet mit Herz, Spontanität und Selbstironie eine Alternative zu den herkömmlichen Zaubershows. Ob dabei ein Gast zum Zauberstar gekürt wird, das Publikum gemeinsam einen Trick vollführt oder ob sie ihre Kunststücke in sagenhafter Slo-Mo erklären: Faszinierend, abwechslungsreich und dabei immer in Kontakt mit dem Publikum, nehmen die Disco-Magier jeden mit auf ihre magische-glitzernde Reise.

Holstein Kiel spielt gegen Paderborn

Die Kicker von Holstein Kiel empfangen um 13 Uhr den SC Paderborn 07. Wer nicht live im Stadion dabei sein kann, kann das Spiel auch in unserem Ticker verfolgen.

Frühjahrsmarkt in Haithabu

Vom 19. – 22. April kommen mehr als 30 Aussteller nach Haithabu und bauen ihre Stände und Werkstätten rund um das Areal bei den Wikinger Häusern auf. Was während des langen Winters in den Werkstätten der Handwerker entstanden ist oder von der letzten Reise mitgebracht wurde, wird auf dem Markt in Haithabu feilgeboten. Viele der in den Auslagen der Händler zu bewundernden Schätze sind originalgetreue Nachbildungen wikingerzeitlicher Funde und zeugen von höchstem handwerklichen Geschick. Mit dabei sind Bernsteinschleifer, Bogenbauer, Filzer, Tuchhändler und viele mehr. Der Eintritt kostet acht Euro (ermäßigt sechs). Eine Familienkarte kostet 17 Euro.

Ein Abend für Gin-Liebhaber

Das Hansakneipenkollekti­v präsentiert: Für alle Ginthusiasten! Den ganzen Abend lang wird es in der Hansastraße 48 verschiedene Longdrinks mit Gins aller Art geben. Der Eintritt ist frei.

Alte Räucherei feuert die Öfen an

Sprottenduft zieht durch die Altstadt: Der Verein Alte Fischräucherei lädt am Sonnabend von 11 bis 16 Uhr zum Räuchern ein. "Besucher können live erleben, wie aus Silber Gold gemacht wird", teilt der Verein mit. Bevor die Fische in den Rauch der Altonaer Öfen gehen, stecken die Opsteekfruun die Sprotten sorgfältig auf. Im Anschluss können die "Echten Kieler Sprotten" aus Eckernförde gegen eine Spende verzehrt werden. Bei Führungen erfahren die Besucher etwas über den Stand der Renovierungen. Die Alte Fischräucherei befindet sich in der Gudewerdtstraße 71.

Uraufführung im Opernhaus

"Falscher Verrat" ist die frei erfundene Geschichte um den Matrosen Gabriel, den Korvettenkapitän Arno von Stahl und Gabriels Jugendfreundin Henriette, der er als Prostituierte Lola wiederbegegnet. Politische Überzeugungen und Absichten werden von privaten Gefühlen überschattet und schließlich gesteuert: Der Offizier Arno will den Aufstand unterstützen, wird aber aus Eifersucht von dem Matrosen Gabriel verraten. Am Ende gehen zwar beide Männer zugrunde, doch der Aufstand lässt sich nicht mehr bremsen. Lola, die Frau zwischen den beiden Männern, überlebt. Die Vorstellung der deutschsprachigen Oper von Marco Tutino beginnt um 19.30 Uhr im Kieler Opernhaus. Tickets gibt es ab 12,70 Euro.

Kunst und Handwerk in Bosau

Am Osterwochenende präsentieren acht regionale Aussteller täglich von 11 bis 18 Uhr in der Dunkerschen Kate und Atelierkate, Bischof-Vicelin-Damm 5 in Bosau, nachhaltigen Genuss aus der Region, Kunst und Handwerk aus natürlichen Materialien und laden zum Entdecken ein. Da reicht das Angebot von veganer Suppe über frisch gerösteten Kaffee bis hin zu Schafskäse und Gallowayfleisch- und Wurstwaren. Es wird Bio-Leinenmode nach Maß entworfen und geschneidert, schöner Schmuck hergestellt, auch Drechsler, Buchbinder, Seifensieder, Handspinner und Stricker, Lederkleidung und Glaskunst laden zum Zuschauen ein.

Breitfelder und Schroeter im Lutterbeker

Sie sind die ersten deutschen Musiker, die sich für die Teilnahme der Intern. Blues Challenge in Memphis qualifizieren konnten, und gehören zur Spitze der besten Blues Duos der Welt. Die Basis ihrer zum Teil improvisierten Musik ist der Blues. Marc Breitfelder beherrscht die Mundharmonika in Perfektion. Georg Schroeter ist Musik pur. Seine Finger spielen quasi von selbst auf den Klaviertasten während er mit seiner einzigartigen Blues Stimme das Publikum in seinen Bann zieht. Das Konzert beginnt um 21 Uhr in der Dorfstraße 11 in Lutterbek.

Floh- und Trödelmarkt am Eckernförder Hafen

Der Floh-&Trödelmarkt findet seit 20 Jahren traditionell am Hafen in Eckernförde statt. Neben einem reichhaltigen Gastronomie-Angebot finden Sie hier alle möglichen Schätze von Keller und Boden. Der Markt findet von sechs bis 17 Uhr statt.

Adam Evald spielt im Prinz Willy

Adam Evald ist ein schwedischer Chamber Pop Künstler. Mit Ehrlichkeit und Humor schreibt er Musik über die emotionalen Seiten des Lebens und kombiniert Popmusik mit einem eigenwilligen klassischen Touch. Seine kristallklaren Melodien verflechten sich mit den Texten und lassen so eine tausendfältige Landkarte der Gefühle entstehen, die ideal durch sein kleines Ensemble, bestehend aus Geige und Cello, ergänzt wird. Das Konzert im Prinz Willy in Kiel (Lutherstraße 9) beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50 Euro. Für die Musiker geht ein Hut rum.

Osterfeuer und Eiersuche

Am Ostersonnabend werden in Schleswig-Holstein traditionell viele Osterfeuer veranstaltet. Auch die Gilde "Gut Schuss" Demühlen lädt zu einem wärmenden Feuer ein. Bereits von 17.30 Uhr an gibt es auf dem Platz in der Quarnbeker Straße für Kinder die Möglichkeit, Stockbrot an Feuerschalen zu rösten. Die Gilde sorgt wie immer für Getränke und leckeres Fleisch vom Grill. Eine Karte aller Osterfeuer finden Sie hier.

Beim Osterfeuer der Jugendfeuerwehr in Pülsen kommen dabei auch die Kleinsten auf ihre Kosten: Der Nachmittag beginnt um 16 Uhr mit einer großen Ostereiersuche für Kinder, während die Erwachsenen sich mit Leckereien vom Grill stärken können. Wo Sie an Ostern noch auf Eiersuche gehen können, erfahren Sie hier.