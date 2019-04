Kiel

Mieter wollen demonstrieren

Nachdem in anderen Großstädten Tausende Menschen gegen Wohnungsmangel und Mietwucher auf die Straße gegangenen sind, ruft auch in Kiel das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum zur Demonstration auf. Unter dem Motto „Kommunale Wohnungen statt Vonovia & Co“ wollen die Demonstranten am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Famila-Parkplatz in Mettenhof starten.

Kiel blüht auf

Am Wochenende vom 27. bis 28. April (10 bis 18 Uhr) wird mit „KIEL BLÜHT AUF" der Frühling in der Kieler Innenstadt eingeläutet. Geranien, Stauden, Beet- und Balkonpflanzen regionaler Gärtnereien verwandeln die Kieler Innenstadt in ein 800m² großes, farbenfrohes Blumenmeer. Infostände rund um Gärtnerei und Floristik, Bastelaktionen, Sportangebote, frühlingshaftes Kunsthandwerk sowie regionale Produkte und Gastronomie sorgen für ein buntes Programm. Sportliches Highlight: der Ninja Gymper Parcours auf dem Alten Markt.

Größer war hier noch keine

Das Kreuzfahrtschiff „ MSC Meraviglia“ ist ein wahrer Gigant: Es ist 316 Meter lang, gut 18 Stockwerke hoch und 43 Meter breit. Es ist das größte Schiff, das bisher im Kieler Seehafen festgemacht hat. Am kommenden Sonnabend, 27. April, wird die „ MSC Meraviglia“ gegen 7 Uhr zum ersten Mal in Kiel am Terminal im Ostuferhafen anlegen, um gegen 19 Uhr zu einer siebentägigen Ostseekreuzfahrt wieder auszulaufen. Insgesamt wird die Reederei MSC Cruises mit diesem Schiff in diesem Jahr zehn Ostseekreuzfahrten von Kiel aus anbieten.

Holstein Kiel gegen Sandhausen

Um 13 Uhr müssen die Störche auswärts ran. Wir berichten im Liveticker auf KN-online.

Scheunenfete der Landjugend

Feiern bis zum Abwinken? Die Landjugend Osdorf plant die nächste Scheunenfete. Am Sonnabend ist es um 21 Uhr so weit. Gefeiert wird in Aukamp 4 auf dem Hof Raabe. Musik macht DJ J.O.G. unter dem Titel „In the Mix“.

Piraten in Techelsdorf

Alles hat seine Zeit, auch in der Fantasterei Techelsdorf: Wichtel-Wahnsinn im Winter, Rotzgören-Festival im Sommer und Freibeuter-Frühling im April, genauer gesagt werden die Piraten wieder am Sonnabend, 27. April und am Sonntag, 28. April, in Techelsdorf erwartet. Nach der Premiere im vergangenen Jahr soll es sich am kommenden Wochenende, jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr wieder alles um Piraten, Schiffe, Schatzkarten und Freibeuter drehen. Gemeinsam mit Niels Dreeskornfeld, der auch beim Wichtel-Wahnsinn mit von der Partie ist, lädt Arnulf Zurheide wieder in das Piratennest Tortuga. Das Team von Camp-Cuisine unter Leitung von Dreeskornfeld bereitet in ihrer Kombüse „Piratenpommes“ und „Klabauterbratwurst“ zu. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren, eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Der Eintritt beträgt acht Euro.

Reiter und Fahrer suchen ihre Meister

Mit dem Landesturnierplatz vor der Haustür verfügt der Reit- und Fahrverein Bad Segeberg über eine Turnierstätte der ganz besonderen Art. In den Turniermodus hat der von Manfred Richter geführte Verein im Rahmen der Frühjahrsvielseitigkeit zum Auftakt der „grünen Saison“ schon zurück gefunden. Am kommenden Wochenende stehen die Bad Segeberger sowohl organisatorisch als auch sportlich fast allein im Mittelpunkt des Geschehens, denn sie tragen an der traditionsreichen Wettkampfstätte ihre Vereinsmeisterschaften aus. Jeweils um 8 Uhr starten die insgesamt 34 Prüfungen am Sonnabend und Sonntag, 27./28. April. Integriert in die Segeberger Reiter- und Fahrertage sind die Kreismeisterschaften der Gespannfahrer im Reiterbund Segeberg-Neumünster, denen allein zwölf Prüfungen vorbehalten sind.

Gottesdienst für Biker

Mit Gottes Hilfe in die neue Saison 2019 – darum wollen die Motorradfahrer aus Bösdorf und Umgebung am Sonnabend in der Lutherkirche Kleinmeinsdorf bitten. Um 14 Uhr treffen sie sich dort, um mit Pastor Ulrich Gradert, der Sängerin Tina Benz und dem Gitarristen H.P. Höller gemeinsam den 29. Motorradgottesdienst in Bösdorf zu feiern. Im Anschluss ist eine Ausfahrt von rund 40 Kilometer Länge geplant, um danach bei Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Gesprächen auf der Kirchwiese den Saisonstart gebührend zu feiern. Natürlich sind auch „Nichtbiker“ eingeladen. Veranstaltet wird der MoGo vom Motorradstammtisch Bösdorf und dem Verein Lutherkirche.

Flohmärkte in der Region

Markt voller Frauensachen

Im Pastorat Giekau findet am Sonnabend zum 33. Mal ein Frauensache(n)-Markt statt. Von 14 bis 17 Uhr können Frauen wieder nach Herzenslust durch ein reichhaltiges Angebot von günstigen Sachen stöbern. Die Second-Hand-Ware ist nach Art und Größe wie in einem Kaufhaus sortiert. Mehr als 50 Verkäuferinnen bieten hier gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Schmuck und Accessoires zum Verkauf an. In einer Pause können Gespräche bei einem reichhaltigen Tortenbüfett geführt werden.

Börse für Babysachen

An zwei Tagen öffnet die Rendsburger Nordmarkhalle am Wochenende zur Babybedarfsbörse. Kleidung, Spielzeug und Kinderwagen gibt es am Sonnabend, 27. April, ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr für wenig Geld in der Halle am Willy-Brandt-Platz. Der Eintritt ist frei.

Frauenkleiderbörse in Einfeld

Neumünster. Am Sonnabend findet von 11 bis 14 Uhr die Frauenkleiderbörse der Kirchengemeinde Einfeld statt. Nach dem Prinzip der Babybörse wird in den Räumen des Gemeindehauses an der Dorfstraße 9 quasi ein kleines „Kaufhaus“ entstehen. Im Erdgeschoss werden Bekleidung und Accessoires angeboten. Das Obergeschoss wird als Gemeinschaftsumkleidekabine hergerichtet.

Kleiderbörse in der Grundschule

Am Sonnabend steigt in der Grundschule Dänischenhagen eine Kinderbekleidungs- und Spielzeugbörse. Von 9 bis 11.30 Uhr lädt das Organisationsteam zum Stöbern sowie zu Kaffee und Kuchen ein. Schwangere dürfen sich bereits ab 8.30 Uhr umschauen.

Großer Flohmarkt in der Zentralbücherei

Altes muss raus, weil Platz für Neues benötigt wird. Daher hat die Stadtbücherei Kiel bei ihrem Flohmarkt am Sonnabend, 10 bis 14 Uhr, in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus ein großes Angebot: viele, viele Romane und Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, DVDs, Hörbücher und Musik-CDs. Gebundene Bücher sind ab 50 Cent zu haben, Taschenbücher ab 30 Cent.

Hangartore für Besucher geöffnet

Die Interessengemeinschaft Airpark Kiel lädt am Sonnabend von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „Tag der offenen Hangartore“ auf den Flughafen Kiel-Holtenau ein. Dabei wird die wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens erläutert. Weiterhin werden unter anderem Rundflüge oder die Besichtigung des Towers angeboten. Parken und Eintritt sind frei, es gibt Speisen und Getränke.

Saisonstart auf dem Passader See

Noch sind die Vereinsmitglieder des Seglerver-eins Passee dabei, das Hafengelände auf Hof Wulfsdorf nach dem Winter aufzuklaren. Doch am morgigen Sonnabend werden dann die Boote zu Wasser gelassen und die neue Segelsaison kann eröffnet werden. Wer sich über den Seglerverein Passee informieren möchte, ist herzlich eingeladen, ab 11 Uhr auf Hof Wulfsdorf vorbeizuschauen.

Die Probstei begrüßt den Mai

Für den Start in den Mai werden in der Probstei auch in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen organisiert. Neben den traditionellen Maifeuern werden in zahlreichen Gemeinden auch Maibäume aufgestellt und Flohmärkte veranstaltet. Los geht es bereits am Sonnabend an dem die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWS) in Stoltenberg ab 19 Uhr auf die Festwiese zum Frühlingsfeuer einlädt.

Flohmarkt im und am Bürgerhaus

Auf einem Flohmarkt kann am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr im und vor dem Bürgerhaus gestöbert werden. Eine Caféteria ist geöffnet. Die Einnahmen kommen dem Jugendzentrum zugute. Es können nur angemeldete Anbieter Waren zum Verkauf anbieten, da der Platz begrenzt ist. Anmeldung unter Tel. 04323/8045622. Kinder können ihre Sachen auf Wolldecken kostenlos anbieten.

Tanzturnier in der Sventana-Schule

Discofox, Cha-Cha-Cha und Jive stehen auf dem Programm der gemeinsamen Meisterschaft von Sventana-Schule und der Tanzsparte des TV Trappenkamp am Sonnabend. Ab 14 Uhr drehen die Schüler der neunten und zehnten Klassen ihre Runden auf dem Parkett der Mensa. Für die besten Tänzer gibt es am Ende Pokale. Zuschauer sind willkommen.

Konzerte in der Region

Cello-Konzert in der Kirche

Ludwig Frankmar gibt ein Cello-Konzert am Sonnabend ab 18 Uhr in der Vicelin-Kirche St. Jakobi. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anschließend gibt es einen Umtrunk unter der Empore.

Rathauskonzert mit Worlitzsch-Quintett

Im letzten Konzert der Saison kommt auf Einladung des Fördervereins Heikendorfer Rathauskonzerte am Sonnabend das Worlitzsch-Quintett nach Heikendorf und spielt Werke von Mozart, Brahms und Bruckner. Los geht es um 17 Uhr im Rathaus, Dorfplatz 2. Karten gibt es für 16 Euro im Vorverkauf beim Hafen-Kiosk, Strandweg 2, und an der Abendkasse. Für Mitglieder des Fördervereins ist der Eintritt frei.

Metal-Konzert im Jugendhaus

Konzi-Crisis Kaltenkirchen, eine Initiative des Jugendhauses der Tausendfüßler-Stiftung, veranstaltet am Sonnabend, 27. April, einen Konzertabend der besonderen Art. Im Rahmen der „Warm Up Party Tour 2019 Mosh im Mai“ präsentieren sich die vier norddeutschen Bands Empiresfall, Extinct, Jarl und Red Carnation, die verschiedene Metal-Musikrichtungen vertreten. Beginn der Veranstaltung im Jugendhaus, Marschweg 14, ist um 20 Uhr (Einlass an 19.30 Uhr), der Eintritt kostet fünf Euro.

