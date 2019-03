Lübeck

Der Lübecker Bahnhof wurde am Montagmorgen wegen einer Bombendrohung gesperrt. "Um 8.30 Uhr ging die Drohung per E-Mail bei der Landespolizei und der Bundespolizeiein", sagt Gerhard Stelke, Sprecher der Bundespolizei in Kiel.

Der Absender schrieb, dass eine Person einen Sprengsatz im Bahnhof deponiert habe. "Die Drohung ist ernst zu nehmen. Wir haben weiträumig abgesperrt", sagt Stelke.

Zugverkehr eingestellt

Der Zugverkehr am Lübecker Bahnhof wurde eingestellt, der Bahnhof evakuiert. Mittlerweile sind sechs Sprengstoffspürhunde im Einsatz und durchsuchen den Bahnhof.

Züge aus Richtung Hamburg Hauptbahnhof wenden aktuell in Reinfeld. Inzwischen hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr zwischen Lübeck und Reinfeld eingerichtet ( MIT Reisen und Witt-Reisen).

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

RND