Die Landesregierung will verstärkt auf Offshore-Windkraft setzen. "Wir wollen in einer Größenordnung von 1500 Megawatt noch freie Kapazitäten für Windräder in der Nordsee erschließen, die über einen Netzanschluss verfügen könnten", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Freitag.