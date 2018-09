Die Seenotretter an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste werden weiter modernisiert. Auf der Fassmer Werft ist jetzt der Neubau „SK39“ aus der Halle gekommen. „Der Neubau soll im Herbst in der neuen Station in Olpenitz eingesetzt werden“, sagt Christian Stipeldey, Sprecher der Seenotretter.