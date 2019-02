Kiel

Sie richteten sich an Haushalte mit geringerem und mittleren Einkommen, die die von vielen Banken geforderte Eigenkapitalquote von 20 Prozent beim Kauf einer Wohnung oder eines Hauses nicht schafften, sagte Lehnert am Dienstag.

Sonderabschreibungen umstritten

Während die Einführung eines Freibetrags für den Erstkauf selbst genutzter Immobilien noch ein gemeinsames Vorhaben von CDU, Grünen und FDP ist, sind die nun geforderten Sonderabschreibungen beim Bau von Mietwohnungen im Bündnis umstritten.

„An der Stelle haben wir einen Dissens in der Koalition“, sagte Koch. Seine Partei will durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten Anreize für den Bau von Mehrfamilienhäusern mit Mietwohnungen schaffen.

Wohngeld an Mietpreisentwicklung anpassen

Änderungen will die Union auch beim Wohngeld. „Es gibt relativ viele, die darauf einen Anspruch haben, aber kein Wohngeld beantragen.“ Es sollte an die regionale Mietpreisentwicklung angepasst werden. Damit soll verhindert werden, dass Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen aus der Wohngeldberechtigung herausfallen und ihre Wohnungen aufgeben müssen.

Verschärfter Situation entgegenwirken

Die SPD-Wohnungsbaupolitikerin Özlem Ünsal forderte ein Wohnraumförderprogramm, um der verschärften Situation auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken. „Wir brauchen einen deutlich stärkeren Kriterienkatalog für soziale Nachhaltigkeit als bisher“, sagte sie.

Jährlich verlören im Norden tausende Wohnungen den Sozialstatus, weil die Bindungen ausliefen. Nötig seien zusätzliche Mittel von Bund und Ländern. „Wohnraummangel darf nicht zum sozialen Pulverfass werden.“

Mehr als 60 Millionen Euro für den Wohnungsbau

Für die Sanierung von Innenstädten, Stadtquartieren und Ortskernen stehen in Schleswig-Holstein im laufenden Jahr bis zu 62 Millionen Euro bereit. „Jeder von der öffentlichen Hand ausgegebene Euro sorgt am Ende für eine Investition in sechs- bis achtfacher Höhe“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) am Dienstag. Das Kabinett stimmte einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund zu.

Bund und Land stellen 2019 jeweils gut 20 Millionen Euro für den Städtebau bereit. Über die konkrete Vergabe der Mittel will die Landesregierung vor der Sommerpause entscheiden. In der Regel tragen Bund, Land und Kommunen die Programme zu jeweils einem Drittel. Damit beträgt das Volumen etwa 62 Millionen Euro.

Mit dem Geld will die Regierung laut Innenministerium vor allem brachliegende Industrie- und Bundeswehrflächen reaktivieren sowie soziale und bauliche Missstände in Problemgebieten beseitigen.

Von RND/dpa