Kiel/Offenbach

"Windig bleibt es somit auch am Mittwoch", sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Der Seewetterdienst Hamburg gab eine Starkwindwarnung heraus.

Danach werden in der Elbe und an Schleswig-Holsteins Nordseeküste Westwinde bis 6 Beaufort (rund 52 km/h), in Böen 7 Beaufort (rund 63 km/h) erwartet. An der Ostseeküste können die Böen sogar bis zu Windstärke 8 (rund 76 km/h) erreichen.

Zum Wochenstart wehte "Bennet" über Schleswig-Holstein

Sturmtief "Bennet" hat den Norden am Montag und Dienstag durcheinander gewirbelt. Bäume stürzten um, Äste brachen ab und Dachziegeln wurden von den Dächern geweht. Polizei und Rettungsdienste mussten zu vielen Einsätzen ausrücken. Es blieb jedoch überwiegend bei Sachschäden.

Von dpa