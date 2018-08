Kiel

Statt von Tatorten könnten die Ermittler inzwischen auch von "Smart-Orten" sprechen, führte Alexander Hahn vor der Presse im Polizeizentrum Eichhof in Kiel aus. Der Leiter des Cybercrime-Dezernats verdeutlichte, warum das geplante Kompetenzzentrum Digitale Spuren aus seiner Sicht längst notwendig ist: "Wir sind der Meinung, dass diese Spuren omnipräsent sind", so der Experte, "irgendwo im näheren oder weiteren Tatort-Umfeld wird der Täter digitale Spuren hinterlassen." Fahrzeug-, W-Lan oder Smarthome-Daten müssten Ermittler jedoch erst einmal verwerten können.

Im Koalitionsvertrag angekündigt

Ob digitale oder Küchen- und Gehhilfen, Alexa sowie mit dem Internet verbundene Kühlschränke und Heizungen – ganz zu schweigen von Smartphone-Daten. "Mittlerweile brauchen wir ein weiteres Tatort-Team das eine digitale Brille aufsetzt", sagte Hahn. "Das können wir vom normalen Ermittler nicht mehr erwarten." Das heißt: Mehr Kompetenzen sind gefragt. Sollte die Landesregierung im Herbst – wie bereits im Koalitionsvertrag angekündigt – zustimmen, besetzt das LKA zwölf Stellen vor Ort und acht weitere in den Polizeidirektionen im Land sowie an der Polizeischule in Eutin.

Externe und Beamte arbeiten zusammen

Polizeidenken sollen Beamte in die neue Abteilung bringen, IT-Fachwissen kommt über externe Informatiker dazu. Dass es sinnvoll sei, an einem Tatort W-Lan und Bluetooth seines eigenen Smartphones auszuschalten, müsse schließlich auch jeder Ermittler erst einmal wissen, so Hahn: "Wir wollen bei allen dieses Thema verankern." Derzeit kooperiert das LKA bereits mit der Fachhochschule Kiel im IT-Studiengang. Wenn alles nach Plan läuft, können noch in diesem Jahr die ersten Stellen ausgeschrieben und besetzt werden, so Hahn. 2019 wollen die Ermittler im Norden dann noch mehr Täter mit Hilfe digitaler Spuren überführen oder Unschuldige entlasten können. Das LKA wäre damit deutschlandweit übrigens einer der Vorreiter, so Hahn: "Soweit mir bekannt ist, sind wir mit so einem organisatorischen Konstrukt vorne dran."