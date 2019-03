Die Polizei Kiel hat am Dienstag die Autobahn 215 am Kreuz Kiel-West gesperrt. Ein Unbekannter hatte von einer Brücke einen Stein auf die Fahrbahn geworfen und ein Auto getroffen. Polizeisprecher Oliver Pohl verrät, was die Ermittlungen in solchen Fällen so schwierig macht.