Kiel

„Wir müssen darauf achten, dass die Unterrichtsqualität und die Leistungen innerhalb einer Jahrgangsstufe vergleichbar sind“, sagt Prien. „Und wenn in einzelnen Klassen derart schlechte Ergebnisse erzielt werden, dass mehr als ein Drittel der Leistungen nicht ausreichend sind, müssen wir den Ursachen auf den Grund gehen.“ Die Schulleiter seien sehr gut in der Lage, die Schüleraussagen angemessen zu bewerten.

In der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kommt der Erlass allerdings gar nicht gut an. „Demokratisierung und Partizipation von Schule sind gut“, räumt Landeschefin Astrid Henke ein. „Aber die Ministerin nimmt die Kolleginnen und Kollegen wieder einmal nicht mit und bricht Entscheidungen übers Knie.“ Scharfe Kritik äußert auch Grete Rhenius, Landeschefin der Interessenvertretung der Lehrerkräfte (IVL). Der Erlass sei „absurd“, weil Schüler erst ab Klasse 7 in der Schulkonferenz sitzen dürfen. „Demokratie heißt auch, Verantwortung zu übernehmen“, sagt sie. „Ich sehe nicht, dass ein Achtjähriger das schon kann.“

Der Deutsche Philologenverband begrüßt dagegen Priens Entscheidung. „Wir sollen Schüler zu mündigen Bürgern erziehen“, sagt der Vorsitzende Jens Finger. „Da ist es ein normaler Prozess, dass man sie auch in solchen Fällen zu Wort kommen lässt.“

Lob bekommt die Ministerin nicht nur von CDU und Grünen, sondern auch von der SPD. „Die Sicht der Schüler unterscheidet sich vielfach deutlich von der Sicht einer Lehrkraft“, sagt Kai Vogel. Wenn Schüler unzureichend vorbereitet wurden, sei das bisher unerkannt geblieben. Frank Brodehl (AfD) indes befürchtet, dass das Leistungsniveau abrutschen könnte. „Im Zweifel heben Lehrer den Notenspiegel einer Klassenarbeit an, um eine solche Anhörung zu vermeiden.“ Aufbegehren gegen den eigenen Lehrer? Anita Klahn (FDP) sieht vor allem jüngere Schüler überfordert. „Leider handelt es sich beim Erlass um eine Muss-Regelung. Das macht es so schwierig.“