Kiel

Die Zahl der Grippe-Infektionen in Schleswig-Holstein ist rapide gestiegen. Das Institut für Infektionsmedizin registrierte nach eigenen Angaben vergangene Woche knapp 390 neue Influenza-Fälle.

Übersicht: So viele Grippe-Erkrankungen wurden gemeldet

In der Vorwoche waren in Schleswig-Holstein noch rund 140 Infektionen weniger gemeldet worden, Ende Januar sogar circa 300 weniger, hieß es am Dienstag auf der Homepage des Instituts. Zuvor hatte der NDR über den Anstieg berichtet.

Grippe-Schwerpunkt liegt in Pinneberg und Steinburg

Die meisten Infektionen - insgesamt 71 - wurden vergangene Woche im Kreis Pinneberg gemeldet. Betrachtet man die Zahl der erkrankten Menschen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, führt der Kreis Steinburg die Statistik an. Die Daten geben allerdings nur Auskunft über Patienten, die einen Arzt aufgesucht haben. Wie viele Erkrankte sich darüber hinaus zu Hause auskurieren, geht daraus nicht hervor.

Von KN/dpa