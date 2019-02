Kiel

Bahnkunden müssen 2019 mit zahlreichen Baustellen im deutschen Netz rechnen. In Spitzenzeiten werde es 800 Baustellen gleichzeitig geben, kündigte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla an. Neben Instandhaltungsvorhaben würden allein rund 50 Neu- und Ausbauprojekte geplant oder umgesetzt.

Auch in Schleswig-Holstein hat die Bahn mit dem Fahrplanwechsel im Dezember einige Baumaßnahmen angekündigt. Betroffen sind unter anderem die Strecken von Kiel nach Hamburg wegen Bauarbeiten in Neumünster, die Strecken nach Rendsburg wegen Sanierungsarbeiten in Osterrönfeld und die Marschbahn.

Bauarbeiten in Neumünster von April bis Mai

Vom 13. April bis 1. Mai 2019 finden Weichen- und Brückenerneuerungen im Bahnhof Neumünster statt.

Verschiedene Bahnsteiggleise im Bahnhof Neumünster werden deshalb gesperrt.

Viele Zugfahrten der Linien RB 63 Büsum – Neumünster, RE 7 Flensburg – Kiel – Neumünster – Hamburg, RB 82 Neumünster – Bad Oldesloe und A1 Neumünster – Hamburg-Eidelstedt fallen aus.

Bauarbeiten in Osterrönfeld : Veränderte Fahrzeiten, Zugausfälle

Vom 13. April bis 4. August 2019 sind Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnüberführung „ Wehrau“ in Osterrönfeld angesetzt. Ein Gleis zwischen Osterrönfeld und der Rendsburger Kanalhochbrücke wird deshalb gesperrt.

Einzelne Verbindungen der Linie RE 7 Flensburg / Kiel – Hamburg fallen zwischen Rendsburg und Neumünster aus. Es fährt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Veränderte Fahrzeiten gibt es auf der Linie RE 74 Husum – Kiel zwischen Rendsburg und Kiel.

Die Züge der Linie RB75 Rendsburg – Kiel fallen zwischen Rendsburg und Felde aus. Als Ersatz fahren Busse.

Gleissperrung in Hamburg : Züge aus Kiel werden umgeleitet

Den Bahnsteig von Gleis 12 im Hamburger Hauptbahnhof erneuert DB Netz vom 11. Juni bis zum 27. Juli 2019. Das hat die Sperrung des Gleises 12 zur Folge.

Die meisten Züge der Linie RE 70 Kiel – Hamburg Hbf fahren im Bauzeitraum nicht den Hamburger Hauptbahnhof an, sondern werden nach Hamburg-Altona umgeleitet.

Hbf fahren im Bauzeitraum nicht den Hamburger an, sondern werden nach umgeleitet. Bauarbeiten zwischen Kiel-Hasse und Gettorf : Züge fallen aus

: Züge fallen aus Vom 1. Juli bis zum 18. August 2019 erneuert DB Netz Gleise zwischen Kiel-Hassee und Gettorf und bereitet die Erneuerung der Kanalbrücke Levensau vor.

Die Bahnstrecke von Eckernförde bis Kiel-Hassee CITTI-PARK ist in dieser Zeit gesperrt.

bis ist in dieser Zeit gesperrt. Die Züge der Linien RE 72 Flensburg – Kiel Hbf und RB 73 Eckernförde – Kiel fallen jeweils zwischen Eckernförde und Kiel Hauptbahnhof aus. Als Ersatz fahren Busse.

Gleiserneuerung in Elmshorn : Züge der Linie RE7 fallen aus

Im Bahnhof Elmshorn erneuert DB Netz die Gleise, vom 20. Juli bis zum 7. August 2019.

Einzelne Bahnhofsgleise sind in diesem Zeitraum gesperrt, Züge der Linie RE 7 Flensburg / Kiel – Hamburg fallen zwischen Neumünster und Hamburg aus.

Zahlreicher Züge der Linien RB 61 Itzehoe – Hamburg Hbf und RB 71 Wrist / Itzehoe – Hamburg – Altona können auf verschiedenen Abschnitten nicht fahren. Stattdessen fährt ein Schienenersatzverkehr.

Bahnstrecke Kiel - Preetz wird ausgebaut

Die Bahnstrecke Kiel – Preetz wird ausgebaut, der Bahnhof Preetz erweitert, die Signaltechnik erneuert – und das durchgängig von Ende September bis Anfang Dezember 2019.

Die Bahnstrecke vom Kieler Hauptbahnhof bis Plön ist währenddessen gesperrt.

Die Linien RE 83 Kiel – Lübeck – Lüneburg und RB 84 Kiel – Lübeck fallen zwischen Kiel und Plön aus. Als Ersatz fahren Busse.

Das ändert sich auf der Marschbahn 2019

Für das Jahr 2019 plant DB Netz noch eine Reihe weiterer Baumaßnahmen auf der Marschbahn. Ziel ist die Grundsanierung der Strecke. DB Netze plant die Bauarbeiten so, dass sie – vor allem zwischen Niebüll und Westerland – wenige Ferientage überlagern. Viele Arbeiten sind nachts oder in Tagesrandlagen vorgesehen.

Einige Bauarbeiten im Überblick:

Gleis- und Brückenerneuerungen sind vom 30. März bis 8. April 2019 zwischen Bredstedt und Lindholm geplant, ein Gleis zwischen Bredstedt und Lindholm muss dafür gesperrt werden. Zahlreiche Verbindungen der Linie RE 6 Westerland – Hamburg-Altona fallen zwischen Husum und Niebüll aus. Auf der gesamten Strecke zwischen Westerland und Hamburg gibt es veränderte Fahrzeiten der Linie RE 6.

Im Bahnhof Westerland werden vom 4. bis 8. November 2019 die Weichen erneuert. Mehrere Gleise im Bahnhof Westerland müssen gesperrt werden. Die Züge der Linie RE 6 fahren während dieser Arbeiten nur ab/ bis Keitum. Vom 4. bis 29. November werden außerdem, jeweils zwischen Montag 21 Uhr und Freitag 5 Uhr, Gleise zwischen Lehnshallig und Klanxbüll erneuert. Der Streckenabschnitt wird komplett gesperrt. Die Züge der Linie RE 6 Westerland – Hamburg-Altona haben veränderte Laufwege und Fahrzeiten.

Auf dem Hindenburgdamm, zwischen Morsum und Klanxbüll, plant DB Netz ebenfalls Gleiserneuerungen. Die Arbeiten finden durchgängig vom 16. November bis 9. Dezember 2019 statt. Viele Verbindungen der Linie RE 6 Westerland – Hamburg-Altona fallen aus. Die noch verkehrenden Züge haben veränderte Fahrzeiten.