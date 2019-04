Der Marburger Bund in Schleswig-Holstein ruft 2000 Ärztinnen und Ärzte an 13 Kliniken am 29. April zum Warnstreik auf. Dadurch kann es zu Beeinträchtigen für Patienten kommen – zu längeren Wartezeiten, aber auch zu Absagen von Untersuchungen, Therapien und Operationen, die aufschiebbar sind.