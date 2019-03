Kiel

Zum Wochenstart wird es ungemütlich in Schleswig-Holstein: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten viele Wolken, Regenschauer und vor allem stürmisches Wetter. Eine Warnung vor Sturmböen wurde am Sonntag ausgesprochen. Sie gilt von Montag, 8 Uhr, bis Dienstag, 3 Uhr.

Sturmböen bis 100 km/h in Schauernähe

Die schleifende Front von Tief "Bennet" über der Nordsee sorgt mit einer teils böigen Südwestströmung für feucht-milde Luft über Norddeutschland. Ab Montag treten deshalb in Schleswig-Holstein Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.

Fußgänger und Autofahrer müssen aufpassen. Bei Sturmböen der Warnstufe 2 von 4 können Äste von den Bäumen fallen.

Die Höchstwerte liegen am Montag bei 8 bis 11 Grad. Tagsüber könnte es durch die schweren Sturmböen aus Südwest bis West kühler werden. In der Nacht zum Dienstag ist es wechselnd bewölkt, auch Schauer sind möglich. Die Tiefstwerte sinken auf 4 Grad.

So wird der Dienstag, 5. März 2019, in Schleswig-Holstein

Am Dienstag soll das Wetter in Schleswig-Holstein laut DWD kurz auflockern. Dennoch muss mit Schauern gerechnet werden. Die Höchsttemperatur beträgt 7 bis 10 Grad. In Böen weht ein starker bis stürmischer Südwestwind.

Am Mittwoch ziehen von Westen her Regenwolken auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 8 bis 11 Grad.