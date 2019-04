Was dem Münchner die Weißwurst und dem Berliner die Currywurst ist, ist für den Norddeutschen das Fischbrötchen. Jetzt bekommt diese kulinarische Spezialität ein eigenes Gedicht – eine „Ode an das Fischbrötchen“. Sie stammt von der Kieler Slammerin Mona Harry und soll im Mai in Grömitz vorgestellt werden.