Cuxhaven

Das Havariekommando in Cuxhaven hatte in der Nacht um 23 Uhr die Einsatzleitung übernommen und die Trennung der Havaisten vorbereitet. Die aus Terneuzen in den Niederlanden kommende "Paksoy I" war auf dem Weg zum Nord-Ostsee-Kanal, als ihr vor der Emsmündung die "Eems Cobalt" vor den Steven lief. Bei dem Zusammenstoß wurde gegen 21.30 Uhr zum Glück niemand an Bord der beiden Schiffe verletzt. Das Unglück ereignete sich 25 Kilometer nordwestlich Borkum.

Wulstbug bohrte sich in den Laderaum

In der Nacht eilten sofort verschiedene Hilfsschiffe zur Unglücksstelle, darunter der Rettungskreuzer "Alfried Krupp" und der Notfallschlepper "Nordic". Der Wulstbug des türkischen Frachters "Paksoy 1" steckt in der Backbordseite im Rumpf des nur 82 Meter langen Küstenfrachters.

Öl trat nach ersten Meldungen nicht aus. In dem "Eems Cobalt" befanden sich aber rund 1800 Tonnen Magnesiumcarbonat im Laderaum. Eine kleine Menge davon ist nach ersten Meldungen austreten.Die 114 Meter lange "Paksoy 1" wurde am Wulstbug beschädigt und kann ihre reise ebenfalls nicht fortsetzen.

Mit Schlepperhilfe getrennt

Mit dem Morgenlicht starteten die Bergungsteams dann den Versuch zur Trennung. Mit dem Schlepper "Waterstroom" sowie dem Umpumpen von Ballast-Wasser konnten beide Schiffe gegen 7.45 Uhr voneinander gelöst werden. Die Havaristen werden nach einer Untersuchung in Häfen gebracht.