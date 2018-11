Die Diskussion um den Umgang mit dem Wolf hat in Schleswig-Holstein eine weitere Facette: Nun beschäftigt sich auch die Staatsanwaltschaft Kiel mit dem Thema Wolf und Herdenschutz: „Es ist Strafanzeige gegen unbekannt gestellt worden“, bestätigte Oberstaatsanwalt Henning Hadeler am Montag in Kiel.