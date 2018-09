Die Regierung will bis Sommer 2019 über die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für Beamte entscheiden. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Donnerstagabend auf dem Gewerkschaftstag des Beamtenbundes (DBB) in Kiel an. Der DBB war bitter enttäuscht, der Richterverband erfreut.