Ein Mann hat am vergangenen Sonntag versucht, die Lübecker Berufsfeuerwehr zu bestehlen. Auf der Feuerwehrwache 2 in der Welsbachstraße durchwühlte er in den Ruheräumen der Feuerwehrleute persönliche Sachen nach Geld - bis ihn ein Feuermann dort ertappte und die Polizei rief.