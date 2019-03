Die SPD in Schleswig-Holstein wird künftig von der Landtagsabgeordneten Serpil Midyatli geführt. Am Sonnabend wählten die Delegierten des Landesparteitags in Norderstedt die 43-Jährige zur Nachfolgerin des langjährigen Vorsitzenden Ralf Stegner. Midyatli ist die erste Frau an der Spitze der Landes-SPD.