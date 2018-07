Kiel

Bis zu 37 Grad in Schleswig-Holstein: Der Juli 2018 könnte Rekorde brechen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sei daran das Tief „Juli“ Schuld. Es bringe subtropische Luft aus Afrika nach Mitteleuropa und sorge in Deutschland am Dienstag für den womöglich heißesten Tag des Jahres.

Lokale Unwettergefahr am Dienstag

In Holstein und Hamburg kann am Dienstag mit heißen 36 Grad gerechnet werden, an der Westküste etwa 29 Grad. Im südlichen Schleswig-Holstein könne es sogar 37 Grad heiß werden, sagt der DWD. Zu der trockenen Luft kämen am Dienstag aber auch vereinzelte Schauer hinzu. Teils kräftige Gewitter, lokal mit Unwetterpotential, sind angekündigt.

In der Nacht zum Mittwoch ist es dann wechselnd bewölkt. Vereinzelt sind gewittrige Schauern möglich. Ein Temperaturrückgang auf 15 bis 19 Grad ist denkbar.

Wettervorhersage für Anfang August 2018

Der August soll mit Temperaturen zwischen 25 und maximal 29 Grad starten - denn am Mittwoch dominiert ein Wechsel von Sonne und Wolken. Vor allem zwischen Hamburg und Lübecker Bucht sind Schauer und teils kräftige Gewitter zu erwarten. Sommerlich warm mit bis zu 24 Grad wird es auf Sylt. 29 Grad sind für das Herzogtum Lauenburg vorhergesagt.

Am Donnerstag scheint die Sonne - es bleibt trocken. 25 Grad in Flensburg und 28 Grad in Hamburg sind denkbar. Zum Ende der Woche gibt es ein wenig Abkühlung.

Über 330 Sonnenstunden in Schleswig-Holstein

Im Juli lag der Temperaturdurchschnitt deutschlandweit bei 20,2 Grad. Das waren 3,3 Grad mehr als der Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Der Sommer sei bislang deutlich zu trocken und ungewöhnlich sonnig gewesen. In Schleswig-Holstein und Hamburg registrierten die DWD-Meteorologen über 330 Sonnenstunden.

