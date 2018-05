Polizei und Zoll ist am Mittwoch ein Schlag gegen mutmaßliche gewerbsmäßige Schleuser gelungen. Bei einer Durchsuchungsaktion in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Berlin wurden in Bergen auf Rügen und in Prora zwei Beschuldigte festgenommen, wie die Bundespolizeidirektion mitteilte.