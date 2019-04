Kiel

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Schleswig-Holstein gering bewölkt oder klar. Auf Helgoland frostfrei bei 4, sonst verbreitet leichter Frost bis minus drei Grad. Wechselnd bewölkt mit einzelne Schauern zeigt sich dann der Donnerstag, der Regen fällt teils als Schnee.

Knackiger wird es in der Nacht zu Donnerstag. Hier seien laut DWD in Hamburg Tiefstwerte zwischen null und minus sechs Grad zu erwarten, teilte der Wetterdienst am Dienstag mit.

Schauer kann zu Schnee werden

Am Donnerstag ist es in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt mit einzelne Schauern, teils als Schnee. Tagsüber ist es bei sieben bis acht Grad eher frisch.

In der Nacht zu Freitag werden Temperaturen bis minus drei Grad erreicht. Am Wochenende wird es wärmer. Sonntag sei mit bis zu zehn Grad zu rechnen. Jedoch wird in der Nacht zu Montag Bodenfrost erwartet.

So wird die Karwoche 2019 in Schleswig-Holstein

Immerhin: Deutschlandweit steigen die Temperaturen in der Karwoche voraussichtlich auf Werte zwischen 14 und 20 Grad - und auch die Frostgefahr sinkt wieder deutlich.

Neben den sonnigen Wetteraussichten wird auch das traditionelle Osterfeuer für Wärme sorgen. Wo sie von Flensburg bis Hamburg lodern, zeigen wir Ihnen in einer interaktiven Karte.

Sicherheitstipps der Feuerwehr für ein Osterfeuer

Damit das Osterfeuer ohne Unfälle abläuft, hat die Feuerwehr in Schleswig-Holstein einige Sicherheitstipps herausgegeben. Das Anmelden des Osterfeuers bei der örtlich zuständigen Behörde sei der erste Schritt, teilte die Feuerwehr mit. Zudem sollten nur trockene Pflanzenreste und unbehandeltes Holz für das Feuer genutzt werden.

Von KN/dpa