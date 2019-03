Schleswig-Holstein Erzieher dringend gesucht - Für neue Gruppe fehlt das Personal Betreuung gesucht, aber nicht gefunden – das trifft jedes vierte Kind im Alter von ein oder zwei Jahren in Schleswig-Holstein. So steht es im Kinderbetreuungsreport 2018 des Deutschen Jugendinstituts. Hauptursachen für den Missstand: zu wenige Plätze, vor allem Fachkräfte in Kitas.

Von Heike Stüben

Kitaplätze sind so begehrt wie nie in Deutschland. Auch in Schleswig-Holstein kann das Angebot die Nachfrage nicht decken. Oft scheitert es am fehlenden Personal. Quelle: Britta Pedersen