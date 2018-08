Kiel

Stellt Schleswig-Holstein am Dienstag einen neuen Hitzerekord auf? „Die höchsten Werte wurden bislang am 4. Juli 2015 mit 37,2 Grad gemessen, am 7. August 1992 eine Temperatur von 37,0 Grad“, sagt Kristin Krone vom Seewetteramt in Hamburg. Möglicherweise sind die Werte bald Geschichte. „Es besteht Potenzial, dass wir am Dienstag diese Werte übertreffen“, so die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

So ganz einig sind sich die Experten zwar nicht, wie heiß es denn am Dienstag wirklich wird: Je nach Wetterdienst schwanken die prognostizierten Spitzenwerte zwischen 36 und 38 Grad. Übereinstimmend kommen aber alle zu dem Ergebnis: Wenn der Rekord geknackt wird, dann passiert es an diesem Tag. „Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel, ab Mittwoch ziehen von Westen Wolken durch, weshalb es nicht ganz so heiß werden wird“, sagt Krone.

Wo könnte der Hitzerekord aufgestellt werden?

Und noch eine weitere kleine Einschränkung gibt es: Wenn die Rekordmarke fällt, dann wird es im Süden des Landes Schleswig-Holstein sein. „Im Raum Herzogtum-Lauenburg an der Grenze zu Hamburg“, konkretisiert die Meteorologin. Dort werden aus geografischen Gründen ganzjährig stets die höchsten Temperaturen gemessen.

Für das Landesinnere von Schleswig-Holstein prognostizieren die Wetterfrösche 33 bis 35 Grad im Raum Kiel und Neumünster, in Ostholstein sollen es 34 bis 36 Grad werden. Am frischesten soll es noch auf den Nordseeinseln werden: Auf Helgoland wird es mit 27 Grad am kältesten sein. Aber selbst für Sylt rechnen die Experten mit 30 Grad.

Mindestens zwei bis drei Liter trinken bei der Hitze

Das Gesundheitsministerium appelliert eindringlich, viel zu trinken (mindestens zwei bis drei Liter) und dabei auf lauwarme Mineralwasser, Tees und Saftschorlen zurückzugreifen. Auf den neuen Temperaturrekord kann man dann ja abends, wenn es bei 18 bis 20 Grad etwas frischer wird, mit einem kühlen Bier oder Sekt anstoßen.