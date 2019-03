Kiel/Norderstedt

Im Prozess um falsche Polizisten, die Senioren deutschlandweit um ihr Vermögen betrogen haben sollen, will das Kieler Landgericht am Donnerstag (9 Uhr) sein Urteil verkünden. Die drei Angeklagten sollen im Oktober 2017 in Norderstedt einen damals 88-jährigen Mann um mehr als 100 000 Euro geschädigt haben.

Die Anklage lautet auf bandenmäßigen Betrug. Für die Tat soll ein 33 Jahre alter Angeklagter mindestens 10 000 Euro kassiert und einem seiner beiden Mittäter mehrere hundert, dem anderen mehr als 1000 Euro bezahlt haben. Der Rest der Beute soll über einen gesondert Verfolgten an Drahtzieher in die Türkei gegangen sein.

Call-Center in der Türkei

Nach Erkenntnissen der Ermittler versetzen die Drahtzieher über Call-Center in der Türkei alte Menschen in Angst und Schrecken, indem sie als falsche Polizisten und Staatsanwälte behaupten, deren Vermögen sei in akuter Gefahr. Vor Ort setzen sie dann Mittäter als Organisatoren und falsche Polizisten ein, die die Beute in Empfang nehmen.

In einem ersten Verfahren um die Abzocke von Senioren durch falsche Polizisten vor dem Kieler Landgericht wurde Ende Februar bereits ein 26-Jähriger zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt.

Von RND/dpa