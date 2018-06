In Schleswig-Holstein steigt die Spannung, ob die Wikingerstätten Danewerk und Haithabu an diesem Wochenende zum Weltkulturerbe ernannt werden. „Wir sind alle total aufgeregt, ob in Bahrain oder in Schleswig“, sagte die Sprecherin des Archäologischen Landesamtes in Schleswig, Birte Anspach.