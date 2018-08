Die Bedenken wegen Feuerquallen an der Ostsee gehen zurück. «Das Wasser lädt wieder zum Besuch ein, wir können Entwarnung geben», sagte Malte Lasch, DLRG-Wachführer in Travemünde, am Sonntag. Die roten Flaggen seien eingezogen worden, lediglich an der Halbinsel Priwall werde noch gewarnt.