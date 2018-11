Flensburg

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben einer Polizeisprecherin am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Flensburger Fußgängerzone. Simone Lange war gemeinsam mit einigen anderen Personen in der Innenstadt unterwegs, als sie auf einen stark angetrunkener Mann stießen.

Politikerin blieb unverletzt

Der 44-Jährige habe Passanten lautstark beschimpft. "Frau Lange hat zum Telefon gegriffen und die Wache, die nur etwa 200 Meter entfernt ist, angerufen. Während des Gesprächs näherte sich der Mann und trat nach ihr", sagte eine Behördensprecherin gegenüber KN-online. Dabei traf der polizeibekannte Mann das Schienbein der Bürgermeisterin. Verletzungen trug die Politikerin nicht davon.

Angreifer blieb über Nacht auf der Wache

Streifenbeamte der Polizei nahmen den Randalierer fest und brachten ihn zur Wache. Dort musste der Mann bis zum Morgen bleiben. "Es handelte sich nicht um einen gezielten Angriff auf Simone Lange als Bürgermeisterin", bekräftigte die Polizei.