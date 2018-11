Flensburg

Unter großem Medieninteresse hat am Mittwoch vor dem Landgericht Flensburg der Prozess gegen zwei junge Männer begonnen, die Steine von Autobahnbrücken auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen und dabei eine Autofahrerin schwer verletzt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden heute 19-Jährigen versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung vor. Der erste Prozesstag endete bereits nach einer knappen Stunde. Noch vor Verlesung der Anklageschrift stellten die Verteidiger den Antrag, die Öffentlichkeit von der weiteren Verhandlung auszuschließen.

Prozess gegen mutmaßliche Steinewerfer nichtöffentlich?

Über den Antrag wurde nichtöffentlich beraten. Die Anwälte befürchten nach Angaben eines Gerichtssprechers unter anderem, dass ihre noch jungen Mandanten durch ein öffentliches Verfahren stigmatisiert werden könnten und dies Auswirkungen auf ihre zukünftige persönliche Entwicklung haben könnte.

Auch auf das Aussageverhalten in der Verhandlung könnte die Öffentlichkeit Einfluss haben. Die Kammer will ihre Entscheidung über den Antrag, die Öffentlichkeit auszuschließen, am 30. November 2018 verkünden. Bis dahin wurde die Verhandlung unterbrochen.

Vorwurf: Elf Fälle von Steinwurf auf Autobahn 7 und B200

Die Angeklagten sollen in der Zeit vom 11. Februar 2018 bis zum 8. Mai 2018 in elf Fällen in Flensburg und Umgebung Steine auf fahrende Fahrzeuge auf der A7 und der B200 geworfen haben. Dabei wurde eine Autofahrerin schwer verletzt. Acht Autos, zwei Lastwagen und ein Bus wurden beschädigt.

Die folgenschwerste Tat ereignete sich am 8. Mai 2018. Die Angeklagten sollen einen etwa 46 Kilogramm schweren Feldstein gemeinsam auf die Autobahnbrücke Gottrupel transportiert haben. Einer der Männer soll den Stein von der Brüstung gestoßen haben, als sich ein Auto näherte.

Der Stein durchschlug die Windschutz- und die Heckscheibe des etwa 120 km/h schnellen Wagens. Die Fahrerin - Nebenklägerin in dem Prozess - wurde schwer verletzt.

