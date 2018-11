Damp/Eckernförde

Zuvor hatte der Kreistag Rendsburg-Eckernförde eine Resolution an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) geschickt. Sie ging aber auf keine der Forderungen ein. "Mir scheint, die Ministerin ist selbst nicht überzeugt, sonst hätte sie nicht eine so allgemein gehaltene Antwort gegeben", sagte Sönke Rix auf Nachfrage. Unter anderem deshalb will er noch einmal nachbohren.

Auf eine Resolution antwortete von der Leyen nur vage

Mit einer gemeinsamen Resolution hatten sich sechs Kreistagsfraktionen Mitte September an Ursula von der Leyen gewandt, Parlamentarier Rix als Vorsitzender des SPD-Kreisverbands übermittelte das dreiseitige Schreiben. Darin kritisieren CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW und Linke die geplanten Experimente der Wehrtechnischen Dienststelle 71 an der ausgemusterten Fregatte "Karlsruhe" im militärischen Sperrgebiet Schönhagen. An dem 130 Meter langen Rumpf sollten ab Oktober Sprengungen vorgenommen werden, um Messdaten für den Bau künftiger Marineschiffe zu erhalten. Nach massiver Kritik wurde das auf drei Jahre angelegte Vorhaben Ende September auf unbestimmte Zeit verschoben. Es solle zunächst Einvernehmen mit dem Kieler Umweltministerium hergestellt werden, hieß es damals.

Kreistag sorgt sich um Schweinswal und Co.

Die Politiker im Kreistag sorgten sich um geschützte Tierarten wie den Schweinswal in der Ostsee und verlangten in der Resolution unter anderem, dass die Bundeswehr eine Verträglichkeitsprüfung vornimmt. Darüber hinaus forderten sie das Verteidigungsministerium auf, die "Ergebnisse rechtzeitig vor Beginn der Ansprengversuche offen zu legen. Nationale Geheimhaltungsinteressen sind durch die Offenlegung von Umweltgutachten nicht betroffen".

Doch das hat von der Leyen offenbar nicht vor. Sie beruft sich in ihrer Antwort an den Kreistag von Anfang November auf Begleiterhebungen von Bundeswehr-Experten bei ähnlichen Versuchen. Daraus gehe hervor, dass bei Ansprengungen "keine Umweltschäden festgestellt werden konnten".

Rix will jetzt Kleine Anfrage stellen

Sönke Rix verlangt volle Transparenz über die Pläne und Auswirkungen auf Umwelt und Anwohner. "Darauf will ich pochen", sagte er am Mittwoch. Deshalb werde er als Parlamentarier eine Kleine Anfrage an das Verteidigungsministerium stellen, um konkretere Angaben zu erhalten. Auf diese Weise werde das Thema als Drucksache im Bundestag bekannt gemacht. Ob das etwas hilft, will er nicht versprechen. "Klar ist: Die Bundeswehr muss das Sprengen üben. Die Frage ist aber, ob es Orte gibt, wo das weniger Schaden anrichtet. Ich will nichts unversucht lassen, um die Diskussion darüber zu ermöglichen."