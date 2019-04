Die Bewegung "Fridays for Future" hat auch am Karfreitag keine Pause gemacht. In Kiel gingen bereits am Morgen rund 40 Schüler auf die Straße. In der Hamburger Innenstadt demonstrierten am Mittag mehr als 300 Schüler und Studenten für einen besseren Klimaschutz, wie die Polizei mitteilte.