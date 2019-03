Kiel

In der Landeshauptstadt werden ab 8 Uhr von acht Stellen im Stadtgebiet Sterndemonstrationen zum Rathausplatz ziehen. Von dort geht es gegen 9.45 Uhr durch die Stadt weiter zum Landeshaus.

Aktionsprogramm in der Alten MU

Nach einer Abschlusskundgebung gegen 15 Uhr laden die Schüler zu Workshops in die Alte Mu ein. Die Schüler haben ein breites Programm organisiert: Wissenschaftler von Geomar und Klimaschützer von Plant for the Planet und Zero Waste geben dort ihr Wissen weiter.

Ziel sei es, sich selbst in Sachen Klimaschutz weiterzubilden, erläutert Hanna Lüthje. „Wir treten für das 1,5 Grad-Ziel ein, fordern wir einen deutlich schnelleren Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine konsequente Ausrichtung von Schule, Ausbildung und Studium auf eine klima-neutrale Gesellschaft.“

Mit dabei: Studierende, Wissenschaftler, Eltern

Der Asta der Kieler Universität hat die Studierenden aufgerufen, sich an dem Klimastreik zu beteiligen. Solidarisiert haben sich auch der wissenschaftliche Zusammenschluss Scientists for Future und das Bürgerbündnis Parents for Future.

Und hier wird gestreikt

Außer in Kiel haben Schüler Streikaktionen am Freitag in Bad Oldesloe (Treffpunkt: 13.30 Uhr Olivet Allee), Bad Segeberg (8.30 Uhr Marktplatz), Bargteheide (10 Uhr Rathaus), Eckernförde (9 Uhr Hafenspitze), Elmshorn (8.50 Uhr Nikolaikirche), Eutin (10.30 Uhr Wasserturm Bismarckstraße), Flensburg (10 Uhr Hafenspitze), Glückstadt (7.30 Uhr Detlefsengymnasium), Heide (13 Uhr St. Jürgen Kirche), Husum (8 Uhr Wendehammer), Itzehoe (9 Uhr Dithmarscher Platz), Kappeln (10 Uhr Nordhafen), Lübeck (11.30 Uhr MUK), Mölln (11 Uhr Schulberg), Neumünster, Niebüll (10 Uhr Rathausplatz), Plön (9.30 Uhr Stadtverwaltung), Ratzeburg (11.30 Uhr Rathaus), Rendsburg (10.15 Uhr Obereiderhafen), Schleswig (9.30 Uhr Capitolplatz) , St. Peter-Ording und Westerland ( Sylt). Allein in Rendsburg werden 1000 Teilnehmer erwartet.

Bundesweit beteiligen sich mehr als 150 Orte, weltweit mehr als 50 Länder.