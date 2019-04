Hamburg/Kiel

Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich am Wochenende über frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein freuen können. In Hamburg wurde es sogar bis zu 21 Grad warm, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte.

Aber auch an den schleswig-holsteinischen Küsten wurden am Wochenende Temperaturen bis zu 18 Grad gemessen. Nachdem sich der anfängliche Nebel verzogen hatte, schien am Sonnabend fast überall die Sonne. Auf der Kurpromenade in Westerland auf Sylt blieb kaum eine Bank von Sonnenanbetern unbesetzt.

Auf frühlingshaftes Wetter folgt eine Abkühlung

Der Sonntag machte laut Deutschem Wetterdienst dann seinem Namen alle Ehre. In Schleswig-Holstein und Hamburg ließen sich viele bei 21 Grad ein kühles Eis schmecken und genossen die zahlreichen Sonnenstunden im Freien.

„Der ein oder andere sollte da schon an Sonnencreme denken“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Der Start in die neue Woche wird verbreitet noch freundlich. Erst von Dienstag an soll es wieder kühler und wechselhafter werden bei etwa zehn Grad.

Von KN/dpa