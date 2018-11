Eine Übung der Landespolizei Schleswig-Holstein führt am Mittwoch, 14. November 2018, in Schleswig und an der A21 bei Rehbrook zu Verkehrsbehinderungen. Geübt werden soll das Zusammenspiel von Polizei und Rettungsdienst bei der Bewältigung komplexer und lebensbedrohlicher Einsatzlagen.