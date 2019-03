Ein von Schweden kommendes Tief bringt am Wochenende Sturmböen, Regen und kältere Temperaturen an die deutsche Ostseeküste. Am Samstag wurden zahlreiche Bäume umgeknickt, ein Auto wurde gegen Bäume gedrückt, Hagelschauer führten allein in Schleswig-Holstein zu zehn Unfällen. Auch am Sonntag bleibt die Wetter-Lage im Norden angespannt.