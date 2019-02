Kiel/Bamberg

"Das ist einfach nur noch irre, was da passiert", so der Jurist Jan Smollich gegenüber KN-online. Aus seiner Flensburger Kanzlei habe er den von der Staatsanwaltschaft Bamberg ausgestellten Besuchsschein für Juliana F. in dreifacher Ausführung per Fax an die JVA Bayreuth geschickt.

"Angeblich ist keines der Faxe angekommen", sagt Smollich und spricht von Schikane: "Für alle drei Faxe liegen uns positive Sendebestätigungen vor, dass die Schreiben angekommen sind."

JVA Bayreuth weist Mutter Juliana F. ab

Robins Mutter Juliana F., die am Donnerstagvormittag zu Robin F. wollte, ist nach Angaben des Anwalts an der Gefängnispforte in Bayreuth abgewiesen worden. Am Freitag soll es einen neuen Versuch geben, zu dem 23-Jährigen vorgelassen zu werden.

Der Azubi Robin F. aus Kiel sitzt seit Mittwoch vergangener Woche in Untersuchungshaft. In einem Strafprozess gegen zwei Schläger war er als Zeuge geladen gewesen und hat nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft eine falsche Aussage vor Gericht gemacht.

Anwalt legt Haftbeschwerde ein

Laut Staatsanwaltschaft Bamberg habe Robin F. gesagt, er habe die Schlägerei nicht gesehen. Die zuständigen Ermittler wollen den jungen Mann allerdings auf einem Überwachungsvideo erkannt haben, dass er Augenzeuge der Auseinandersetzung geworden ist.

Vor Gericht hatte Robin F. gesagt, dass er sich nicht daran nicht erinnern könne und in der Nacht der Schlägerei am 30. Juli 2017 überdies stärker alkoholisiert gewesen sei. "So oder so ist dies aber kein Grund, jemanden in Beugehaft zu nehmen", sagt Rechtsanwalt Smollich. Er spricht von einem "verfassungswidrigen Eingriff in die Freiheitsrechte" des Kielers und hat Haftbeschwerde eingelegt.

Ex-Ministerpräsident Carstensen schaltet sich ein

Schleswig-Holsteins ehemaliger Ministerpräsident Peter Harry Carstensen ( CDU) beunruhigen die Ereignisse im Fall Robin F.: "Ich kenne den jungen Mann nicht, ich weiß auch nicht, was vorgefallen ist, aber ich möchte wissen, was da los ist", sagte Carstensen KN-online. Er stehe im Kontakt mit der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner ( CSU).

Am Mittwoch habe sie ihn angerufen und mitgeteilt, dass sie das Justizministerium in München um Stellungnahme gebeten habe. "Ich weiß nicht, wer in dem Fall recht hat, es gibt nur sehr viele Fragen, die ich gern beantwortet hätte", so Carstensen.